Niedzielny wieczór w Katowicach zapowiada się niezwykle emocjonująco. Gospodarze przystępują do tego spotkania w euforii po czwartkowym awansie w europejskich pucharach, ale w lidze wciąż czekają na przełamanie. Radomiak z kolei rozpoczął rozgrywki od kompletu punktów i chce podtrzymać dobrą passę na wyjeździe.

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Sezon GKS-u toczy się na razie dwutorowo. W Ekstraklasie podopieczni Rafała Góraka przegrali na inaugurację w Krakowie z Wisłą 1:2 – gospodarze rozstrzygnęli mecz w kwadransie po przerwie, po golach Marko Bozicia z rzutu karnego i Jordiego Sancheza, a honorowe trafienie zaliczył wprowadzony z ławki Szymon Bartlewicz.

Znacznie lepiej Katowiczanie zapamiętają czwartek. Po porażce 1:2 w premierowym starciu europejskich kwalifikacji odrobili straty w rewanżu z MSK Żylina, wygrywając 3:1 po bramkach Adama Zrelaka, Mateusza Wdowiaka i Ilii Shkurina, i awansowali do kolejnej rundy eliminacji Ligi Konferencji.

Radomiak historyczny sezon otworzył za to zwycięstwem nad beniaminkiem z Krakowa. Radomianie pokonali u siebie Wieczystą 2:1 – prowadzenie dał im Roberto Alves, a wynik podwyższył Jan Grzesik, który wcześniej zanotował asystę. Kontaktową bramkę dla gości zdobył Stefan Feiertag i był to zarazem pierwszy gol Wieczystej w Ekstraklasie. W Radomiu liczą, że uda się zapunktować także na trudnym terenie w Katowicach, gdzie gospodarze pozostają niepokonani od dłuższego czasu.

Relacja live i wynik na żywo meczu GKS Katowice - Radomiak Radom od godz. 20:15 na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport