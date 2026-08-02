Czas na starcie dwóch jak na razie niepokonanych drużyn w tym sezonie PKO BP Ekstraklasy. Zarówno Legia Warszawa jak i Zagłębie Lubin pozytywnie rozpoczęli tegoroczne zmagania w piłkarskiej elicie i mają zamiar kontynuować zwycięską passę na dalszym etapie.

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Legia rozpoczęła nowy sezon ekstraklasy od zwycięstwa nad Pogonią w Szczecinie (1:0). Jedyną bramkę w doliczonym czasie zdobył Zoran Arsenić, który latem przyszedł z Rakowa Częstochowa. Wiele okazji zmarnował za to Mileta Rajović, który od początku swojego pobytu w Legii razi nieskutecznością.

Duński piłkarz od 6 kwietnia nie strzelił gola, a mimo to wciąż jest podstawowym napastnikiem. - Mam do niego cierpliwość i zaufanie, ale chciałbym, żeby był skuteczniejszy - oświadczył trener Marek Papszun.

Zagłębie z kolei nie miało większych problemów pokonując u siebie zespół Piasta Gliwice. Szczególnie wyróżnił się Jakub Sypek, który najpierw samodzielnie pokonał golkipera po asyście Mateusza Grzybka w 72. minucie, a następnie podawał do strzelającego drugiego gola Marcela Reguły. W Lubinie liczą na to, że uda im się zapunktować także na trudnym terenie w Warszawie.

Relacja live i wynik na żywo meczu Legia Warszawa - Zagłębie Lubin od godz. 14:45 na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport