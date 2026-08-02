Czas na starcie dwóch drużyn, które inaugurację tegorocznych zmagań w piłkarskiej Ekstraklasie zapisały na straty. Zarówno Śląsk, jak i Raków przegrali swoje pierwsze mecze w sezonie 2026/2027 i w niedzielne popołudnie będą chcieli zdobyć premierowe punkty.

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Dla Wrocławian to szczególne spotkanie – pierwsze u siebie po powrocie do Ekstraklasy. Beniaminek, który w minionym sezonie zajął drugie miejsce w Betclic 1. Lidze, rozgrywki rozpoczął od wyjazdowej porażki z Górnikiem Zabrze 1:2.

Raków z kolei musi dzielić siły na dwa fronty - krajowy i europejski. W lidze "Medaliki" niespodziewanie przegrały u siebie z Wisłą Płock 1:2, ale w europejskich pucharach zespół Dawida Kroczka wygląda znacznie pewniej. Częstochowianie wyeliminowali Valletta FC w dwumeczu 7:1 – po 3:1 u siebie rozbili Maltańczyków na wyjeździe 4:0 i awansowali do kolejnej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji.

Relacja live i wynik na żywo meczu Śląsk Wrocław - Raków Częstochowa od godz. 17:30 na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport