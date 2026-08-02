Pogrom w Superpucharze Holandii! Czerwona kartka już w dziewiątej minucie

Wystartował sezon klubowy w Holandii. Premierowym akcentem było spotkanie o Superpuchar. Na Philips Stadion w Eindhoven zmierzyły się ekipy PSV i AZ Alkmaar, odpowiednio mistrzowie kraju i zdobywcy Pucharu w zeszłej kampanii.

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Spotkanie nie rozpoczęło się najlepiej dla gospodarzy. W dziewiątej minucie bowiem ukarany czerwoną kartką został Joey Veerman. Środkowy pomocnik sfaulował Mexxa Meerdinka, trafiając go butem prosto w twarz.

Alkmaar wykorzystało fakt gry w przewadze. W 25. minucie po rykoszecie w polu karnym piłka trafiła do Mexxa Meerdinka. Ten główką skierował futbolówkę do bramki, dając prowadzenie swojej ekipie i jednocześnie ustalając wynik pierwszej połowy.

Po przerwie Alkmaar podwyższyło. Peer Koopmeiners podał do Weslleya Patatiego, który z prawej strony oddał strzał lewa nogą prosto w okienko po długim rogu.

Goście mieli ochotę na więcej. W 58. minucie z kontrą ruszył Ro-Zangelo Daal i wypuścił sam na sam Elijaha Dijkstrę. Ten bez kłopotów pokonał golkipera PSV Mateja Kovara.

Chwilę później było już 4:0. W polu karnym faulował Yarek Gasiorowski. Na listę strzelców z "11" wpisał się asystujący wcześniej Daal.

PSV Eindhoven - AZ Alkmaar 0:4 (0:1)

Bramki: Mexx Meerdink 25, Weslley Patati 51, Elijah Dijkstra 58, Ro-Zangelo Daal 66 (rzut karny).

PSV Eindhoven: Matej Kovar - Kiliann Sildillia, Ryan Flamingo, Yarek Gasiorowski, Noah Fernandez (82. Essien Bassey) - Joey Veerman, Mauro Junior (63. Paul Wanner) - Dennis Man (46. Ruben van Bommel), Sven Mijnans, Amir Bouhamdi (63. Ivan Perisić) - Guus Til (76. Esmir Bajraktarević). Trener: Peter Bosz.

AZ Alkmaar: Jari De Busser - Wouter Goes, Lewis Schouten, Billy van Duijl (46. Troy Parrott) - Elijah Dijkstra (71. Seiya Maikuma), Peer Koopmeiners, Dave Kwakman, Mateo Chavez Garcia (71. Mees de Wit) - Weslley Patati (62. Calvin Stengs), Mexx Meerdink (62. Kees Smit), Ro-Zangelo Daal. Trener: Leeroy Echteld.

Żółte kartki: Ruben van Bommel, Ivan Perisić, Ryan Flamingo - Lewis Schouten, Kees Smit.

Czerwona kartka: Joey Veerman 9.

Sędzia: Serdar Gozubuyuk.

Skrót meczu PSV Eindhoven - AZ Alkmaar w załączonym materiale wideo:

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