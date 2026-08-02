Pogromczyni Fręch zagra w finale. Znamy rywalkę

Tenis

Najwyżej rozstawiona Amerykanka Jessica Pegula i Filipinka Alexandra Eala zagrają w finale tenisowego turnieju WTA 500 na twardych kortach w Waszyngtonie.

Portret tenisistki Jessiki Peguli w białej odzieży sportowej, patrzącej w bok.
fot. AFP
Jessica Pegula wygrała półfinał turnieju z Dianą Sznajder

W półfinałach Pegula, która w drugiej rundzie wyeliminowała Magdalenę Fręch, wygrała z Rosjanką Dianą Sznajder 7:5, 6:4, a Eala pokonała Japonkę Naomi Osakę 6:4, 6:2.

 

Wyniki półfinałów:

 

Jessica Pegula (USA, 1) - Diana Sznajder (Rosja, 4) 7:5, 6:4


Alexandra Eala (Filipiny) - Naomi Osaka (Japonia, 3) 6:4, 6:2

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JESSICA PEGULATENISTURNIEJE ATP I WTAWTA W WASZYNGTONIE
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