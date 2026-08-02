Pogromczyni Fręch zagra w finale. Znamy rywalkę

W półfinałach Pegula, która w drugiej rundzie wyeliminowała Magdalenę Fręch, wygrała z Rosjanką Dianą Sznajder 7:5, 6:4, a Eala pokonała Japonkę Naomi Osakę 6:4, 6:2.

Wyniki półfinałów:

Jessica Pegula (USA, 1) - Diana Sznajder (Rosja, 4) 7:5, 6:4



Alexandra Eala (Filipiny) - Naomi Osaka (Japonia, 3) 6:4, 6:2