Pogromczyni Fręch zagra w finale. Znamy rywalkę
Najwyżej rozstawiona Amerykanka Jessica Pegula i Filipinka Alexandra Eala zagrają w finale tenisowego turnieju WTA 500 na twardych kortach w Waszyngtonie.
Jessica Pegula wygrała półfinał turnieju z Dianą Sznajder
W półfinałach Pegula, która w drugiej rundzie wyeliminowała Magdalenę Fręch, wygrała z Rosjanką Dianą Sznajder 7:5, 6:4, a Eala pokonała Japonkę Naomi Osakę 6:4, 6:2.
Wyniki półfinałów:
Jessica Pegula (USA, 1) - Diana Sznajder (Rosja, 4) 7:5, 6:4
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Alexandra Eala (Filipiny) - Naomi Osaka (Japonia, 3) 6:4, 6:2
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