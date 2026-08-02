Polak z nagrodą MVP! Poznaliśmy najlepszego siatkarza Ligi Narodów 2026

Tomasz Fornal (rocznik 1997) to jeden z najsłynniejszych polskich siatkarzy. Był jednym z kluczowych zawodników złotej kadry juniorów, która w latach 2015-17 kolekcjonowała medale mistrzostw Europy i mistrzostw świata. W dorosłej kadrze pojawił się w 2018 roku i zdobył z nią srebrny medal igrzysk olimpijskich, srebro i brąz mistrzostw świata oraz mistrzostwo Europy.

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Sięgał również po medale Ligi Narodów - w Ningbo wywalczył trzecie złoto (2023, 2025, 2026), ma również w kolekcji srebro i trzy brązowe medale tych rozgrywek. W 2024 roku został wybrany najlepszym przyjmującym turnieju finałowego.

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Po finale VNL 2026 otrzymał nagrodę MVP. Znacząco przyczynił się do zwycięstwa w niezwykle trudnym starciu o złoto ze Stanami Zjednoczonymi (3:2). Wywalczył 15 punktów, w tym aż pięć z pola serwisowego.

Najlepsze akcje Tomasza Fornala w turnieju finałowym VNL 2026 w materiale wideo:

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RM, Polsat Sport