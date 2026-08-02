Polak z nagrodą MVP! Poznaliśmy najlepszego siatkarza Ligi Narodów 2026

Siatkówka

Polscy siatkarze wygrali ze Stanami Zjednoczonymi 3:2 w finale Ligi Narodów rozegranym w chińskim Ningbo. Po finale przyznano nagrodę MVP dla najlepszego siatkarza tej imprezy. Otrzymał ją przyjmujący reprezentacji Polski Tomasz Fornal.

Siatkarze reprezentacji Polski świętują po meczu, jeden z nich wskazuje palcem w górę.
fot. FIVB
Tomasz Fornal - MVP siatkarskiej Ligi Narodów 2026.

Tomasz Fornal (rocznik 1997) to jeden z najsłynniejszych polskich siatkarzy. Był jednym z kluczowych zawodników złotej kadry juniorów, która w latach 2015-17 kolekcjonowała medale mistrzostw Europy i mistrzostw świata. W dorosłej kadrze pojawił się w 2018 roku i zdobył z nią srebrny medal igrzysk olimpijskich, srebro i brąz mistrzostw świata oraz mistrzostwo Europy.

 

Zobacz także: Liga Narodów siatkarzy 2026. Turniej finałowy. Wyniki i skróty meczów

 

Sięgał również po medale Ligi Narodów - w Ningbo wywalczył trzecie złoto (2023, 2025, 2026), ma również w kolekcji srebro i trzy brązowe medale tych rozgrywek. W 2024 roku został wybrany najlepszym przyjmującym turnieju finałowego.

 

 

Po finale VNL 2026 otrzymał nagrodę MVP. Znacząco przyczynił się do zwycięstwa w niezwykle trudnym starciu o złoto ze Stanami Zjednoczonymi (3:2). Wywalczył 15 punktów, w tym aż pięć z pola serwisowego.

 

Najlepsze akcje Tomasza Fornala w turnieju finałowym VNL 2026 w materiale wideo:

 

RM, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
LIGA NARODÓWREPREZENTACJA MĘŻCZYZNSIATKÓWKATOMASZ FORNAL
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Stany Zjednoczone - Polska. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 