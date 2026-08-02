Polscy siatkarze na szczycie! Nikt tego jeszcze nie dokonał

Siatkówka

Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn powtórzyła sukces sprzed roku i odniosła triumf w Lidze Narodów. Dla Biało-Czerwonych to trzecie zwycięstwo w tych rozgrywkach. Żadna inna drużyna nie może pochwalić się takim dorobkiem.

Siatkarze reprezentacji Polski w strojach z białymi i czerwonymi elementami świętują zwycięstwo, stojąc razem na boisku w otoczeniu kibiców.
fot. Volleyball World
Polacy po raz trzeci w historii wygrali Ligę Narodów w siatkówce

Tegoroczna edycja Ligi Narodów obfitowała w wiele emocji. Wisienką na torcie był finałowy mecz między Polską a Stanami Zjednoczonymi.

 

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Biało-Czerwoni przegrywali już 1:2, jednak wyszli spod topora. Najpierw odrobili stratę, a później byli bezkonkurencyjni w tie-breaku.

 

Polacy powtórzyli tym samym wyczyn sprzed roku. Podopieczni Nikoli Grbicia bowiem także w tamtym sezonie okazali się najlepsi w całej Lidze Narodów.

 

Łącznie dla Biało-Czerwonych to już trzeci triumf w tych rozgrywkach. Żadna inna drużyna nie może pochwalić się takim dorobkiem.

 

Dotychczas w klasyfikacji zwycięstw nasi rodacy dzielili pierwsze miejsce z Francuzami i Rosjanami. Ci mają na swoim koncie po dwie wiktorie.

Zwycięzcy Ligi Narodów:

2018: Rosja

2019: Rosja

2020: rozgrywki odwołane

2021: Brazylia

2022: Francja

2023: Polska

2024: Francja

2025: Polska

2026: Polska

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