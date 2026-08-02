Polscy siatkarze na szczycie! Nikt tego jeszcze nie dokonał
Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn powtórzyła sukces sprzed roku i odniosła triumf w Lidze Narodów. Dla Biało-Czerwonych to trzecie zwycięstwo w tych rozgrywkach. Żadna inna drużyna nie może pochwalić się takim dorobkiem.
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Tegoroczna edycja Ligi Narodów obfitowała w wiele emocji. Wisienką na torcie był finałowy mecz między Polską a Stanami Zjednoczonymi.
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Biało-Czerwoni przegrywali już 1:2, jednak wyszli spod topora. Najpierw odrobili stratę, a później byli bezkonkurencyjni w tie-breaku.
Polacy powtórzyli tym samym wyczyn sprzed roku. Podopieczni Nikoli Grbicia bowiem także w tamtym sezonie okazali się najlepsi w całej Lidze Narodów.
Łącznie dla Biało-Czerwonych to już trzeci triumf w tych rozgrywkach. Żadna inna drużyna nie może pochwalić się takim dorobkiem.
Dotychczas w klasyfikacji zwycięstw nasi rodacy dzielili pierwsze miejsce z Francuzami i Rosjanami. Ci mają na swoim koncie po dwie wiktorie.
Zwycięzcy Ligi Narodów:
2018: Rosja
2019: Rosja
2020: rozgrywki odwołane
2021: Brazylia
2022: Francja
2023: Polska
2024: Francja
2025: Polska
2026: PolskaPrzejdź na Polsatsport.pl