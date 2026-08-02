Polska siatkarka zmienia pozycję! Z przyjęcia na libero

Siatkówka

Klaudia Nowakowska zmienia pozycję. Dotychczas przyjmująca od nowego sezonu będzie występować jako libero. Polka to zawodniczka grającego w TAURON Lidze kobiet BKS-u ZGO Bielsko-Biała.

Dwie siatkarki rywalizują przy siatce podczas meczu siatkówki.
fot. PAP
Klaudia Nowakowska (w ataku)

Klaudia Nowakowska zmienia pozycję. Dotychczas 31-letnia zawodniczka występowała jako przyjmująca. Teraz zagra jako libero.

 

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Polka jest siatkarką występującego w TAURON Lidze Kobiet klubu BKS ZGO Bielsko-Biała. Broniła barw tego zespołu również w zeszłym sezonie.

 

Zbliżająca się kampania TAURON Ligi Kobiet będzie czwartą dla Nowakowskiej w tych rozgrywkach. Wcześniej na najwyższym szczeblu reprezentowała ekipy ROLESKI GRUPA AZOTY Tarnów (2022/23) i MOYA Radomka Radom (2023/24)

 

Drużyna Nowakowskiej - BKS ZGO Bielsko-Biała - zmaga się z problemami. Ciągle nie ma sponsora tytularnego, a kadrę uszczuplono do 12 zawodniczek.

Polsat Sport
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