Polska - USA. Finał Ligi Narodów siatkarzy relacja live i wynik online

Siatkówka

Polska - USA to finał Ligi Narodów siatkarzy 2026. Relacja live i wynik na żywo finału Polska - USA na Polsatsport.pl.

Czas na decydujące rozstrzygnięcia w tegorocznej Lidze Narodów siatkarzy. W wielkim finale o złoty medal Polska zmierzy się z USA.

 

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W półfinale Polska pewnie pokonała Słowenię, triumfując w trzech setach. Znacznie bardziej wyrównany był półfinał USA - Japonia. Amerykanie wygrali w pięciu setach i dołączyli do Biało-Czerwonych w wielkim finale.

 

- Trzeba przygotować zespół na najtrudniejszy możliwy mecz. Kiedy gramy tak, jak teraz, jest mi łatwiej. Prezentowaliśmy się fantastycznie na zagrywce. Nie pamiętam, kiedy wyglądaliśmy tak dobrze w tym elemencie. Mam nadzieję, że będziemy to kontynuować - stwierdził selekcjoner Nikola Grbić po półfinale ze Słowenią.

 

- Muszę przyznać, że jestem zadowolony. Nie zawsze wygrywasz 3:0 w półfinale, szczególnie że w każdym z setów zaprezentowaliśmy się bardzo dobrze - powiedział na gorąco po spotkaniu przyjmujący Wilfredo Leon. 

 

Polacy, ubiegłoroczni zwycięzcy Ligi Narodów, po raz czwarty wystąpią w finale. Triumfowali także w 2023 roku, a w 2021 roku przegrali mecz o złoty medal z Brazylią. Dotychczas sześciokrotnie stanęli na podium.

 

Relacja live i wynik na żywo finału Polska - USA na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 13.30 polskiego czasu.

BS, Polsat Sport
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