Polska - USA. Skrót finału Ligi Narodów siatkarzy (WIDEO)

Turniej finałowy Ligi Narodów siatkarzy 2026 został rozegrany w dniach 29 lipca - 2 sierpnia w Ningbo. Reprezentacja Polski w 1/4 finału pokonała Ukrainę 3:1, a w półfinale bardzo pewnie wygrała ze Słowenią. Amerykanie w ćwierćfinale wyeliminowali reprezentację Włoch, wygrywając 3:0; później zwyciężyli w kapitalnym starciu z reprezentacją Japonii 3:2.

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W wielkim finale Polscy siatkarze wygrali ze Stanami Zjednoczonymi 3:2. Brązowy medal wywalczyła reprezentacja Słowenii, która w meczu o trzecie miejsce pokonała Japonię 3:1.

Polacy po raz trzeci w historii wywalczyli złoto Ligi Narodów, broniąc tytuł wywalczony przed rokiem. Zdobywali medale VNL w siedmiu ostatnich edycjach tej imprezy - brąz (2019), srebro (2021), brąz (2022), złoto (2023), brąz (2024), złoto (2025), złoto (2026). Mają też w dorobku wywalczone w 2012 roku złoto Ligi Światowej, która była poprzedniczką VNL.

Skrót finału Ligi Narodów siatkarzy Polska - USA:

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Najwięcej punktów: Kamil Semeniuk (17), Wilfredo Leon (15), Tomasz Fornal (15), Bartłomiej Lemański (11), Szymon Jakubiszak (11), Bartłomiej Bołądź (10) – Polska; Jake Hanes (21), Matthew Anderson (20), Merrick McHenry (14) – USA.

Polska – USA 3:2 (25:21, 23:25, 25:27, 25:23, 15:10)

Polska: Bartłomiej Bołądź, Wilfredo Leon, Szymon Jakubiszak, Bartłomiej Lemański, Tomasz Fornal, Marcin Komenda – Jakub Popiwczak (libero) oraz Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk. Trener: Nikola Grbić.

USA: Micah Christenson, Taylor Averill, Matthew Anderson, Merrick McHenry, Ethan Champlin, Jake Hanes – Erik Shoji (libero) oraz Cooper Robinson, Micah Maʻa, Matthew Knigge, Torey DeFalco, Cole Hartke. Trener: Karch Kiraly.

Sędziowie: Vladimir Simonovic (Szwajcaria) – Yuliya Akulova (Kazachstan).

WYNIKI MECZÓW I TABELA LIGI NARODÓW SIATKARZY 2026

RM, Polsat Sport