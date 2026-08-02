Polski klub siatkarski nadal bez sponsora. Kadra została uszczuplona
12 siatkarek będzie tworzyć kadrę BKS-u ZGO Bielsko-Biała w sezonie 2026/27 - ogłosił w niedzielę klub. Występujące w TAURON Lidze Kobiet Bielszczanki muszą sobie poradzić bez jednego z tytularnych sponsorów, który zakończył współpracę.
"W tym roku stawiamy na jakość, a nie na ilość! Stąd w składzie znalazło się 12 siatkarek" - można przeczytać w klubowym komunikacie.
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Na zmianę pozycji zdecydowała się Klaudia Nowakowska. W najbliższym sezonie spróbuje swoich sił jako libero, a do tej pory grała jako przyjmująca.
Z kolei prezes klubu Aleksandra Jagieło powiedziała, że trwają prace nad pozyskaniem nowego tytularnego sponsora.
- W dzisiejszych czasach tak od razu kogoś znaleźć nie jest tak łatwo. Wierzę jednak, że w końcu uda to się załatwić - zaznaczyła.
Zadeklarowała, że cel dla drużyny w rozgrywkach TAURON Ligi Kobiet jest podobny do tego sprzed roku.
- Najpierw chodzi o awans do grona czterech najlepszych drużyn w kraju, aby walczyć o medale - przyznała.
Skład BKS ZGO Bielsko-Biała na sezon 2026/27:
Rozgrywające: Angelika Gajer, Wiktoria Szewczyk
Przyjmujące: Martyna Borowczak, Kristiine Miilen (Estonia), Iris Vos (Holandia)
Środkowe: Nikola Abramajtys, Marta Orzyłowska, Martyna Piotrowska
Atakujące: Kertu Laak (Estonia), Martyna Podlaska
Libero: Adriana Adamek, Klaudia Nowakowska
Trener: Bartłomiej PiekarczykPrzejdź na Polsatsport.pl