Polski klub siatkarski nadal bez sponsora. Kadra została uszczuplona

"W tym roku stawiamy na jakość, a nie na ilość! Stąd w składzie znalazło się 12 siatkarek" - można przeczytać w klubowym komunikacie.

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Na zmianę pozycji zdecydowała się Klaudia Nowakowska. W najbliższym sezonie spróbuje swoich sił jako libero, a do tej pory grała jako przyjmująca.

Z kolei prezes klubu Aleksandra Jagieło powiedziała, że trwają prace nad pozyskaniem nowego tytularnego sponsora.

- W dzisiejszych czasach tak od razu kogoś znaleźć nie jest tak łatwo. Wierzę jednak, że w końcu uda to się załatwić - zaznaczyła.

Zadeklarowała, że cel dla drużyny w rozgrywkach TAURON Ligi Kobiet jest podobny do tego sprzed roku.

- Najpierw chodzi o awans do grona czterech najlepszych drużyn w kraju, aby walczyć o medale - przyznała.

Skład BKS ZGO Bielsko-Biała na sezon 2026/27:

Rozgrywające: Angelika Gajer, Wiktoria Szewczyk

Przyjmujące: Martyna Borowczak, Kristiine Miilen (Estonia), Iris Vos (Holandia)

Środkowe: Nikola Abramajtys, Marta Orzyłowska, Martyna Piotrowska

Atakujące: Kertu Laak (Estonia), Martyna Podlaska

Libero: Adriana Adamek, Klaudia Nowakowska

Trener: Bartłomiej Piekarczyk

PAP