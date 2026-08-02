Poznaliśmy finalistów turnieju w Waszyngtonie

Fritz, dziesiąty tenisista światowego rankingu, zagra w niedzielę o pierwszy tytuł w tym roku, a 11. w karierze. W tym sezonie trzykrotnie już grał w finałach, ale wszystkie przegrał - w Dallas, Stuttgarcie i Halle.

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W sumie 28-letni Amerykanin ma na koncie 12 przegranych finałów.

24. na liście ATP Jodar już triumfował w tym sezonie, na początku kwietnia wygrał turniej ATP 250 na kortach ziemnych w Marrakeszu. To jego jedyne trofeum do tej pory.

Finał w Waszyngtonie będzie dopiero drugim w karierze 19-letniego Hiszpana.

W ich bezpośredniej rywalizacji Fritz prowadzi 1-0.

Amerykanin w drugiej rundzie wyeliminował Kamila Majchrzaka 6:3, 6:4.

PAP