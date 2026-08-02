Raków prowadził i nagle... Beniaminek Ekstraklasy górą po szalonej końcówce

Oba zespoły od pierwszego gwizdka starały się grać do przodu, ale efekt tego był taki, że gra toczyła się głównie w środkowej strefie boiska. Optyczną przewagę miał Raków, ale sprowadzało się to jedyne do dłuższego utrzymywania się przy piłce.

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Ciekawie zrobiło się dopiero po kwadransie. Po dośrodkowaniu z głębi pola do piłki doszedł Mahir Emreli, ale nie trafił z kilku metrów. Kilka minut później po koronkowej akcji azerski napastnik Rakowa miał jeszcze lepszą sytuację, ale Karol Niemczycki popisał się świetnym refleksem i wybił lecącą do siatki piłkę.

Swoją okazję w końcu miał też Śląsk. Po kontrataku w pole karne wpadł Piotr Samiec-Talar, ale naciskany przez goniących go rywali strzelił lekko i wprost w Kacpra Trelowskiego.

Sytuacji sam na sam nie wykorzystał również Tomasz Pieńko. Po rzucie rożnym Śląska goście wyprowadzili błyskawiczną kontrę i skrzydłowy Rakowa znalazł się sam przed Niemczyckim, ale nie trafił w bramkę.

W kolejnych fragmentach przewaga przyjezdnych wzrosła i gra toczyła się częściej na połowie gospodarzy. Ci natomiast skupiali się bardziej na destrukcji i od czasu na czasu wyprowadzali kontrataki.

Podopieczni trenera Dawida Kroczka spokojnie rozgrywali piłkę, cierpliwie szukali luk w obronie Śląska i stwarzali okazje. Najlepszą już w doliczonym czasie miał Patryk Makuch, ale nie trafił z kilku metrów w bramkę.

Po przerwie obraz gry się nie zmienił – Raków utrzymywał się dłużej przy piłce, częściej gościł pod polem karnym gospodarzy, a Śląsk zagęszczał defensywę i szukał szans w kontratakach. Obu zespołom brakowało precyzji, co przekładało się na brak sytuacji bramkowych.

O emocje postarali się w końcu sami zawodnicy Śląska. Po prostopadłym podaniu w pole karne Niemczycki i Irodotos Christodoulou czekali, który ma dojść do piłki i w końcu dopadł do niej Emreli, minął bramkarza i trafił do siatki.

Gol ożywił mecz, który do tego momentu był toczony w dosyć wakacyjnym tempie. Śląsk nie miał już nic do stracenia i ruszył odważniej do przodu. Raków natomiast cofnął się na własną połowę i posyłał długie podanie do pozostawionego z przodu Makucha.

Śląsk atakował, ale długo bił głowa w mur i nic nie wskazywało, że Raków może stracić wygraną. Trzęsienie ziemi nastąpiło w ostatnich trzech minutach regulaminowego czasu.

Najpierw w zamieszaniu w polu karnym do odbitej piłki dopadł Bośniak Luka Marjanac i strzałem z bliska doprowadził do remisu. Zegar boiskowy wskazywał 87. minutę.

Śląsk niesiony głośnym dopingiem kibiców nie zamierzał zadowolić się remisem i atakował dalej. Raków też chciał, ale goście sprawiali wrażenie jakby opadli zupełnie z sił.

Nie minęło 180 sekund i gospodarze wyprowadzili decydujący cios. Po dokładnej wymianie podań piłka trafiła do niepilnowanego w polu karnym Samca-Talara, a ten przymierzył i technicznym strzałem nie dał szans Trelowskiemu.

Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa 2:1 (0:0).

Bramki: 0:1 Mahir Emreli (60), 1:1 Luka Marjanac (87), 2:1 Piotr Samiec-Talar (90).

Śląsk Wrocław: Karol Niemczycki - Irodotos Christodoulou, Lamine Ba, Jehor Macenko (89. Mariusz Malec) - Michał Rosiak (61. Timossi Andersson), Jorge Yriarte (70. Michał Mokrzycki), Piotr Samiec-Talar, Grzegorz Tomasiewicz, Marc Llinares - Luka Marjanac, Przemysław Banaszak (61. Malaly Dembele).

Raków Częstochowa: Kacper Trelowski – Dieudonne Debohi, Bogdan Racovitan, Jean Carlos Silva - Erick Otieno, Oskar Repka, Władysław Koczerhin (73. Marko Bulat), Michael Ameyaw - Patryk Makuch (85. Adam Basse), Mahir Emreli (73. Isak Brusberg), Tomasz Pieńko (46. Adin Molnar).

Żółte kartki – Śląsk Wrocław: Jorge Yriarte; Raków Częstochowa: Bogdan Racovitan, Dieudonne Debohi.

Sędzia: Szymon Marciniak (Płock). Widzów: 22 841.

BS, Polsat Sport, PAP