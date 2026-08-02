Są powołania do reprezentacji Polski! Zabrakło największej gwiazdy

Sochan, tegoroczny mistrz ligi NBA z New York Knicks, ma podpisać roczny, niegwarantowany kontrakt z Portland Trail Blazers i będzie walczył o miejsce w zespole podczas obozu przygotowawczego.

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W składzie kadry jest natomiast syn szkoleniowca Igor Milicić junior, który próbował swoich sił w lidze letniej NBA w barwach San Antonio Spurs.

Jedynym debiutantem w gronie powołanych jest z kolei 19-letni Miłosz Majewski z Zastalu Zielona Góra.

Reprezentacja z perfekcyjnym bilansem zakończyła pierwszą rundę kwalifikacji do przyszłorocznego mundialu w Katarze, wygrywając wszystkie sześć spotkań. Teraz jednak stawka rośnie, bo każda wygrana w rozpoczynającej się w sierpniu drugiej rundzie zmagań może decydować o awansie.

Przed kadrą zgrupowanie, które rozpocznie się w Krakowie, gdzie drużyna rozegra też mecz kontrolny z Bułgarią. Następnie biało-czerwoni wyjadą na dwa spotkania towarzyskie w Bośni i Hercegowinie oraz Grecji.

Z Aten reprezentacja poleci do Rygi, gdzie 27 sierpnia rozegrany zostanie eliminacyjne spotkanie z Izraelem, a ostatnim przystankiem w tym okienku będzie Ergo Arena w Trójmieście, gdzie biało-czerwonych czeka mecz z reprezentacją Niemiec, zaplanowany na 30 sierpnia (początek o 14.45).

Kadra na zgrupowanie w Krakowie: Aleksander Balcerowski, Jerrick Harding, Łukasz Kolenda, Jordan Loyd, Kamil Łączyński, Miłosz Majewski, Igor Milicić junior, Dominik Olejniczak, Jakub Piśla, Andrzej Pluta, Mateusz Ponitka, Michał Sokołowski, Jakub Szumert, Jakub Urbaniak, Szymon Zapała, Jarosław Zyskowski, Przemysław Żołnierewicz.

PAP