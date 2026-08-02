Shapovalov nie obronił tytułu. Francuz lepszy w finale

Tenis

Arthur Gea pokonał broniącego tytułu Kanadyjczyka Denisa Shapovalova 6:3, 6:4 w finale turnieju tenisowego ATP rangi 250 na twardych kortach w Los Cabos w Meksyku, z pulą nagród 909 tys. dolarów. To pierwszy tytuł Francuza w karierze.

Tenisista wykonujący podanie na korcie z napisem "LOS CABOS"
fot. PAP/EPA
Arthur Gea pokonał Denisa Shapovalova w finale turnieju w Los Cabos

Sobotni mecz trwał godzinę i 27 minut.

 

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- Mój serwis i forhend działały dobrze przez cały tydzień. To niesamowite… - powiedział Gea, który przeszedł na zawodowstwo w 2025 roku i gra głównie w challengerach (drugi poziom rywalizacji ATP). Wcześniej nigdy nie awansował dalej niż do ćwierćfinału (w lutym ub. roku w Montpellier) głównego cyklu turniejów zawodowych.

 

W półfinałach meksykańskiego turnieju rozstawiony z numerem ósmym, zajmujący 68. miejsce w rankingu ATP, Shapovalov pokonał startującego z „piątką” Brytyjczyka Camerona Norriego 6:3, 5:7, 6:4, natomiast Gea, sklasyfikowany na 127. pozycji na liście światowej, wygrał z reprezentantem Hongkongu Colemanem Wongiem 7:6 (9-7), 6:3.

 

Dzięki sukcesowi w Los Cobos 21-letni Francuz, który został szóstym zawodnikiem urodzonym w 2005 roku lub młodszym z tytułem ATP, awansuje na 81. lokatę w najnowszym zestawieniu.

 

Arthur Gea - Denis Shapovalov 6:3, 6:4

PAP
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