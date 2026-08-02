Sochan znów zmienił klub. Oto jego nowa drużyna

Według informacji przekazanych przez Shamsa Charanię, dziennikarza sportowego i eksperta ESPN, umowa z Trail Blazers będzie obowiązywała przez jeden sezon. Szczegóły finansowe kontraktu nie zostały ujawnione. Amerykańskie media wskazują, że będzie to najprawdopodobniej niegwarantowana umowa. Reprezentant Polski będzie walczył o miejsce w składzie podczas obozu przygotowawczego.

Sochan trafił do NBA w 2022 roku. Wybrany przez San Antonio Spurs z numerem dziewiątym w drafcie, podpisał czteroletnią umowę, w tym przez pierwsze dwa lata gwarantowaną. Jesienią 2025 władze Spurs nie zdecydowały się na przedłużenie kontraktu, co oznaczało, że brały pod uwagę możliwość wytransferowania Polaka w trakcie rozgrywek.

Ostatecznie w trakcie minionego sezonu, 12 lutego 2026 r., trafił do New York Knicks, z którymi zdobył mistrzowski tytuł, po wygranej w finale właśnie ze Spurs.

Reprezentant Polski w poprzednim sezonie wystąpił w 28 z 54 meczów zespołu z Teksasu. Grał średnio 13 minut i notował 4,1 punktu, 2,6 zbiórki i jedną asystę. Następnie w barwach Knicks rozegrał 16 meczów rundy zasadniczej (wchodząc z ławki) i notował średnio 2,8 punktu, 2,1 zbiórki oraz 0,8 asysty w ciągu niespełna 7 minut na boisku. W fazie play off wystąpił w ośmiu meczach (w tym trzech w finale przeciwko Spurs), grając łącznie 26 minut i zdobywając średnio 2,5 pkt.

W całej karierze w amerykańsko-kanadyjskiej lidze w 228 spotkaniach uzyskiwał średnio 9,9 pkt, 5,4 zbiórek i 2,5 asysty.

Teraz w Portland będzie się starał o większą rolę w przebudowanym składzie Blazers. Liderami zespołu są obrońcy Damian Lillard, Ja Morant, Jrue Holidayem, Shaedon Sharpe i Scoot Hendersonem. Mierzący 203 cm Sochan na pozycji skrzydłowego będzie partnerem m.in. Izraelczyka Deni Avdiji i Belga Toumaniego Camary.

Przed nim tylko trzech Polaków grało w NBA: Cezary Trybański, Maciej Lampe i Marcin Gortat, który z 892 występami jest wśród nich rekordzistą.

PAP