Superpuchar Holandii: PSV Eindhoven - AZ Alkmaar. Relacja live i wynik na żywo
PSV Eindhoven i AZ Alkmaar zmierzą się w meczu o Superpuchar Holandii. Kto sięgnie po pierwsze trofeum nowego sezonu? Relacja live i wynik na żywo meczu PSV Eindhoven - AZ Alkmaar od godz. 18:00 na Polsatsport.pl.
Mecz o Johan Cruijff Schaal tradycyjnie otwiera piłkarski sezon w Holandii. Na Philips Stadion mistrz Eredivisie podejmie zdobywcę krajowego pucharu, a obie ekipy przystępują do tego starcia po udanych poprzednich rozgrywkach.
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Latem w Eindhoven doszło do sporych zmian. Do Bayernu Monachium odszedł Ismael Saibari, a jego następcą ma zostać Sven Mijnans, kupiony właśnie z AZ. Holender w niedzielę może więc od razu stanąć naprzeciw byłych kolegów – to on strzelił dla Alkmaaru gola w finale pucharu, który zapewnił jego poprzedniemu klubowi grę o Superpuchar.
AZ z kolei przyjeżdża do Eindhoven jako zdobywca Pucharu Holandii. Zespół Leeroya Echtelda rozbił w kwietniowym finale na De Kuip NEC Nijmegen 5:1 i po raz trzeci w historii zagra o Johan Cruijff Schaal.
Relacja live i wynik na żywo meczu PSV Eindhoven - AZ Alkmaar od godz. 18:00 na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl