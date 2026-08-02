Mecz o Johan Cruijff Schaal tradycyjnie otwiera piłkarski sezon w Holandii. Na Philips Stadion mistrz Eredivisie podejmie zdobywcę krajowego pucharu, a obie ekipy przystępują do tego starcia po udanych poprzednich rozgrywkach.

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Latem w Eindhoven doszło do sporych zmian. Do Bayernu Monachium odszedł Ismael Saibari, a jego następcą ma zostać Sven Mijnans, kupiony właśnie z AZ. Holender w niedzielę może więc od razu stanąć naprzeciw byłych kolegów – to on strzelił dla Alkmaaru gola w finale pucharu, który zapewnił jego poprzedniemu klubowi grę o Superpuchar.

AZ z kolei przyjeżdża do Eindhoven jako zdobywca Pucharu Holandii. Zespół Leeroya Echtelda rozbił w kwietniowym finale na De Kuip NEC Nijmegen 5:1 i po raz trzeci w historii zagra o Johan Cruijff Schaal.

Relacja live i wynik na żywo meczu PSV Eindhoven - AZ Alkmaar od godz. 18:00 na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport