Szalona radość polskich siatkarzy po triumfie w Lidze Narodów! Tylko spójrz na to nagranie

Polscy siatkarze znów są najlepsi. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia sięgnęli po triumf w całych rozgrywkach Ligi Narodów. W zaciętym finale po tie-breaku okazali się lepsi od Stanów Zjednoczonych. Dla naszej kadry to już siódma z rzędu wygrana nad Amerykanami.

- To zwycięstwo smakuje świetnie - przyznał rozgrywający Marcin Komenda w rozmowie z Polsatem Sport.

To też pokazują obrazki z hotelu. Na oficjalnym profilu Polskiego Związku Piłki Siatkowej w mediach społecznościowych można zobaczyć, jak z sukcesu cieszą się nasi zawodnicy.

Ci do hotelu wkroczyli tanecznym krokiem, w akompaniamencie utworu "Jedzie pociąg z daleka".

Tegoroczny tytuł Biało-Czerwonych w tych rozgrywkach jest już ich trzecim. Żadna inna drużyna nie może pochwalić się takim dorobkiem.

Skrót meczu Polska - Stany Zjednoczone w załączonym materiale wideo:

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