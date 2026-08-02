Szalona radość polskich siatkarzy po triumfie w Lidze Narodów! Tylko spójrz na to nagranie
Reprezentacja Polski siatkarzy sięgnęła po końcowe zwycięstwo w Lidze Narodów, pokonując w wielkim finale Stany Zjednoczone. Tylko spójrz, jak Biało-Czerwoni świętują swój sukces.
Stany Zjednoczone - Polska. Skrót meczu
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Polscy siatkarze znów są najlepsi. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia sięgnęli po triumf w całych rozgrywkach Ligi Narodów. W zaciętym finale po tie-breaku okazali się lepsi od Stanów Zjednoczonych. Dla naszej kadry to już siódma z rzędu wygrana nad Amerykanami.
- To zwycięstwo smakuje świetnie - przyznał rozgrywający Marcin Komenda w rozmowie z Polsatem Sport.
To też pokazują obrazki z hotelu. Na oficjalnym profilu Polskiego Związku Piłki Siatkowej w mediach społecznościowych można zobaczyć, jak z sukcesu cieszą się nasi zawodnicy.
Ci do hotelu wkroczyli tanecznym krokiem, w akompaniamencie utworu "Jedzie pociąg z daleka".
Tegoroczny tytuł Biało-Czerwonych w tych rozgrywkach jest już ich trzecim. Żadna inna drużyna nie może pochwalić się takim dorobkiem.
Skrót meczu Polska - Stany Zjednoczone w załączonym materiale wideo: