Szalona radość polskich siatkarzy po triumfie w Lidze Narodów! Tylko spójrz na to nagranie

Siatkówka

Reprezentacja Polski siatkarzy sięgnęła po końcowe zwycięstwo w Lidze Narodów, pokonując w wielkim finale Stany Zjednoczone. Tylko spójrz, jak Biało-Czerwoni świętują swój sukces.

Polscy siatkarze cieszący się ze zwycięstwa w Lidze Narodów, widać fragmenty radości na boisku i w hotelu.
fot. Volleyball World, instagram.com/Polska Siatkówka
Szalona radość polskich siatkarzy po triumfie w Lidze Narodów

Polscy siatkarze znów są najlepsi. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia sięgnęli po triumf w całych rozgrywkach Ligi Narodów. W zaciętym finale po tie-breaku okazali się lepsi od Stanów Zjednoczonych. Dla naszej kadry to już siódma z rzędu wygrana nad Amerykanami.

 

- To zwycięstwo smakuje świetnie - przyznał rozgrywający Marcin Komenda w rozmowie z Polsatem Sport.

 

To też pokazują obrazki z hotelu. Na oficjalnym profilu Polskiego Związku Piłki Siatkowej w mediach społecznościowych można zobaczyć, jak z sukcesu cieszą się nasi zawodnicy.

 

Ci do hotelu wkroczyli tanecznym krokiem, w akompaniamencie utworu "Jedzie pociąg z daleka".

 

 

Tegoroczny tytuł Biało-Czerwonych w tych rozgrywkach jest już ich trzecim. Żadna inna drużyna nie może pochwalić się takim dorobkiem.

 

Skrót meczu Polska - Stany Zjednoczone w załączonym materiale wideo:

 

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