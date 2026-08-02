Ta dyscyplina wróci do programu olimpijskiego. Nie było jej od...1900 roku

Krykiet zadebiutował w olimpijskiej rywalizacji w 1900 roku. Był to zarazem początek, jak i koniec historii tej dyscypliny w igrzyskach, bowiem już nigdy więcej nie pojawiła się w programie. Aż do teraz - w 2028 roku nastąpi wielki powrót krykieta na największą sportową scenę.

MKOl zdecydował się na przywrócenie tego sportu do programu z powodu potencjału, jaki drzemie w ogromnym rynku indyjskim, na którym władze ruchu olimpijskiego chcą w jeszcze większym stopniu zaistnieć. Indie, najludniejsze państwo świata, które zamieszkuje ok. 1,477 miliarda osób, to krykietowa potęga.

Wzrost popularności tej dyscypliny napędzany był przez Indian Premier League (IPL), która w ciągu ostatnich dwóch dekad zrewolucjonizowała ten sport, przyciągając czołowych zawodników świata. Dziesięciodrużynowa IPL jest obecnie wyceniana na około 20 miliardów dolarów, a sezon 2026 przyciągnął 1,2 miliarda widzów na wszystkich platformach.

Biorąc zatem pod uwagę nowych kibiców, których ta dyscyplina przyciągnie do igrzysk, może się ona okazać jedną z najcenniejszych nowych pozycji w programie olimpijskim w ostatnich latach.

- Krykiet to jedna z najważniejszych dyscyplin sportu na świecie, których nie było dotychczas na igrzyskach. Jest bardzo silny na rynkach, na których można by powiedzieć, że dzisiejsze igrzyska olimpijskie nie zyskały tak dużego rozgłosu, jak w innych miejscach. Krykiet przyciągnie miliony widzów, którzy dotychczas niekoniecznie regularnie oglądali olimpijskie zmagania. To kompromis korzystny dla obu stron. Krykiet zyska możliwość lepszej ekspozycji, a z drugiej strony z pewnością wzmocni naszą atrakcyjność na rynkach, które są bardzo zainteresowane tym sportem, a czasami głównie nim – tłumaczył dyrektor sportowy MKOl Pierre Ducrey w wywiadzie dla Reutersa.

Poza ekspansją geograficzną i pozyskaniem nowych kibiców, krykiet może zapewnić igrzyskom niezwykle pożądaną przez MKOl grupę demograficzną - młodzież.

Według dyrektora generalnego Międzynarodowej Rady Krykieta (ICC) Sanjoga Gupty prawie 50 proc. obserwujących ma mniej niż 35 lat, a 35 proc. mniej niż 27 lat, co sprawia, że krykiet jest „gotowy na przyszłość”.

- Ruch olimpijski obecnie patrzy, jakie dyscyplina będzie miała znaczenie i jaką rolę odegra na różnych rynkach. Krykiet może potencjalnie mieć ogromną rolę w napędzaniu tego rozwoju. To najszybciej rozwijający się sport drużynowy na świecie. To ogromna szansa dla ruchu olimpijskiego - powiedział Gupta.

Już widać efekt powrotu krykieta na igrzyska. MKOl potwierdził „duże zainteresowanie” prawami do transmisji imprezy w 2028 roku dla subkontynentu indyjskiego, które stanowiłyby „wielokrotność” wartości kontraktu w porównaniu do igrzysk w 2024 roku, jak powiedziała indyjskim mediom pod koniec ubiegłego roku Anne-Sophie Voumard, dyrektor zarządzająca ds. usług telewizyjnych i marketingowych MKOl.

Wartość takiej umowy na olimpijską imprezę w Paryżu w 2024 roku szacowano na ok. 30 milionów dolarów.

Powrót krykieta do igrzysk stał się tematem dyskusji po tym, jak MKOl uznał ICC w 2010 roku. Na przeszkodzie wciąż stał jednak format rozgrywek - tradycyjne pięciodniowe mecze testowe i ośmiogodzinne jednodniowe spotkania międzynarodowe były niepraktyczne w kontekście olimpijskiej rywalizacji. Przełom nastąpił wraz z gwałtownym wzrostem popularności formatu Twenty20, w którym mecze trwają ok. trzech godzin, co zbiegło się z reformami MKOl z 2014 roku, umożliwiającymi miastom-gospodarzom rekomendowanie dodatkowych dyscyplin. Organizatorzy imprezy w Los Angeles zaproponowali m.in. właśnie krykieta.

- Poza krótkim czasem gry, duża zmienność i międzynarodowy zasięg T20 sprawiły, że był on stworzony specjalnie na igrzyska. Minimalizuje on wszelkie ryzyka związane z transmisjami, możliwości uczestnictwa zostały znacząco rozszerzone, aby format stał się prawdziwym uściskiem dłoni krykieta ze światem. Jest globalny, bardziej dostępny i reprezentatywny. T20 spełnia wszystkie wymagania - powiedział dyrektor generalny ICC.

Krykiet w igrzyskach w 2028 roku zakończy 21-letnią walkę o powrót tej dyscypliny do rodziny sportów olimpijskich. Rozpoczęła się ona od tymczasowego uznania krykieta przez MKOl w 2007 roku.

- Interesy poszczególnych federacji i MKOl czasami są zbieżne, a czasami nie. Minęło trochę czasu, zanim interesy Międzynarodowej Rady Krykieta, całego krykieta i ruchu olimpijskiego zbiegły się w bardziej znaczący sposób, co doprowadziło do dyskusji na temat programu na rok 2028. To długa podróż, ale powiedziałbym, że taka, która konsekwentnie zbliżała nasze organizacje, zainteresowania i interesy– powiedział Ducrey.

Krykiet prawdopodobnie pozostanie w programie olimpijskim po 2028 roku. Igrzyska 2032 odbędą się w Brisbane w Australii – kolejnym kraju o silnej tradycji tego sportu, a Indie są jednym z głównych kandydatów do organizacji imprezy cztery lata później.

W 1900 roku, podczas debiutu dyscypliny w igrzyskach w Paryżu, do rywalizacji przystąpiły tylko dwie męskie drużyny - Wielka Brytania pokonała wówczas Francję. W Los Angeles ma się odbyć zarówno turniej mężczyzn, jak i kobiet. W obu wystartuje po sześć zespołów.

PAP