Tak Bartosz Kurek skomentował wygraną Polski w Lidze Narodów siatkarzy

Przypomnijmy - Kurek jest największym nieobecnym w szerokiej kadrze siatkarzy na sezon 2026. Pod nieobecność doświadczonego zawodnika nowym kapitanem reprezentacji został Aleksander Śliwka.

– To jeszcze nie jest koniec reprezentacyjnej kariery Bartosza Kurka. Ja nie mówię, że on wróci, ale porozmawiamy sobie na ten temat przed następnym sezonem – powiedział kilka miesięcy temu trener Grbić.

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Nie oznacza to jednak oczywiście, że Kurek nie śledzi zmagań kolegów z kadry. Legendarny siatkarz zareagował na triumf Biało-Czerwonych w tegorocznej edycji Ligi Narodów.

"Szacuneczek, panowie" - napisał Kurek na swoim instagramowym profilu.

Kurek zadebiutował w reprezentacji Polski ponad dziewiętnaście lat temu - 1 czerwca 2007 w wygranym 3:1 meczu Ligi Światowej z Argentyną. Od tego czasu był regularnie powoływany do kadry, z którą odniósł wiele sukcesów. Najważniejsze to srebro igrzysk olimpijskich w Paryżu (2024), mistrzostwo (2018) i wicemistrzostwo świata (2022) oraz dwa tytuły mistrza Europy (2009, 2023).

BS, Polsat Sport