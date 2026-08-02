Tak Grbić zareagował na deklarację Fornala po finale Ligi Narodów. "Nie wiem, kto to powiedział..."

To kolejny medal Biało-Czerwonych za kadencji Grbicia. Jak przyznał selekcjoner, jest dumny z faktu, że jego podopieczni wygrali po tie-breaku, choć przegrywali 1:2.

- Wow... VNL to oczywiście nie jest najważniejszy turniej, który możemy wygrać, ale sposób, w jaki to zrobiliśmy, jest naprawdę imponujący. To nasz czwarty złoty medal i wygraliśmy finały 3:0 lub 3:1, a tym razem triumfowaliśmy po tie-breaku, wróciliśmy do meczu. To był dla nas bardzo trudny mecz i jestem szczęśliwy, że wygraliśmy - przyznał w rozmowie z Tomaszem Swędrowskim.

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W spotkaniu z Amerykanami długimi fragmentami w polskiej drużynie jednocześnie na boisku przebywało trzech przyjmujących.

- Próbowaliśmy to wiele razy na treningach. Wilfredo Leon ma jakość w każdym elemencie. Kiedy masz zespół z takimi zawodnikami, jak my i możemy zmieniać pomysł... Semeniuk zagrał kapitalnie, Leon nie grał na swojej pozycji, ale wykonał fantastyczną robotę - ocenił.

W wywiadzie po finale Tomasz Fornal przyznał, że przed reprezentantami Polski - pół żartem, pół serio decyzją samego siatkarza - kilka dni wolnego więcej. Jak powiedział jednak Grbić, nic na ten temat nie wie.

- Nie wiem, kto to powiedział! Może to jakaś presja... Jedziemy zgodnie z planem - zakończył z uśmiechem były znakomity siatkarz.

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BS, Polsat Sport