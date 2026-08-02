Tak Grbić zareagował na deklarację Fornala po finale Ligi Narodów. "Nie wiem, kto to powiedział..."
Nikola Grbić podsumował turniej finałowy Ligi Narodów siatkarzy 2026. Serbski szkoleniowiec poprowadził reprezentację Polski do kolejnego triumfu w tej imprezie. W finale tegorocznej edycji Biało-Czerwoni ograli Amerykanów po pięciosetowej batalii.
Nikola Grbić: VNL nie jest najważniejszym turniejem, który możemy wygrać
Marcin Komenda i Tomasz Fornal: Trudne mecze zawsze budują charakter
To kolejny medal Biało-Czerwonych za kadencji Grbicia. Jak przyznał selekcjoner, jest dumny z faktu, że jego podopieczni wygrali po tie-breaku, choć przegrywali 1:2.
- Wow... VNL to oczywiście nie jest najważniejszy turniej, który możemy wygrać, ale sposób, w jaki to zrobiliśmy, jest naprawdę imponujący. To nasz czwarty złoty medal i wygraliśmy finały 3:0 lub 3:1, a tym razem triumfowaliśmy po tie-breaku, wróciliśmy do meczu. To był dla nas bardzo trudny mecz i jestem szczęśliwy, że wygraliśmy - przyznał w rozmowie z Tomaszem Swędrowskim.
ZOBACZ TAKŻE: Złoto Ligi Narodów to nie koniec dobrych informacji dla polskich siatkarzy. Tak wygląda ranking FIVB
W spotkaniu z Amerykanami długimi fragmentami w polskiej drużynie jednocześnie na boisku przebywało trzech przyjmujących.
- Próbowaliśmy to wiele razy na treningach. Wilfredo Leon ma jakość w każdym elemencie. Kiedy masz zespół z takimi zawodnikami, jak my i możemy zmieniać pomysł... Semeniuk zagrał kapitalnie, Leon nie grał na swojej pozycji, ale wykonał fantastyczną robotę - ocenił.
W wywiadzie po finale Tomasz Fornal przyznał, że przed reprezentantami Polski - pół żartem, pół serio decyzją samego siatkarza - kilka dni wolnego więcej. Jak powiedział jednak Grbić, nic na ten temat nie wie.
- Nie wiem, kto to powiedział! Może to jakaś presja... Jedziemy zgodnie z planem - zakończył z uśmiechem były znakomity siatkarz.