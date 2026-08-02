Za nami Liga Narodów siatkarzy 2026. W wielkim finale triumfowali podopieczni Nikoli Grbicia, pokonując Amerykanów po pięciosetowym boju.

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Tym samym Polska obroniła trofeum z zeszłego roku - wówczas w finale Biało-Czerwoni gładko pokonali Włochów.

To kolejny wielki sukces polskiej siatkówki. Nic więc dziwnego, że polscy zawodnicy w efektowny sposób świętowali ten triumf. Pochwalili się zdjęciami za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych.

Polscy siatkarze po wygranej w Lidze Narodów 2026:

Tak polscy siatkarze świętują triumf w Lidze Narodów 2026. Co za zdjęcia! Zobacz galerię

Polsat Sport