Tak polscy siatkarze świętują triumf w Lidze Narodów 2026. Co za zdjęcia!

Siatkówka

Polscy siatkarze wygrali Ligę Narodów 2026. Biało-Czerwoni za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych pochwalili się zdjęciami ze świętowania tego wielkiego sukcesu.

Za nami Liga Narodów siatkarzy 2026. W wielkim finale triumfowali podopieczni Nikoli Grbicia, pokonując Amerykanów po pięciosetowym boju. 

 

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Tym samym Polska obroniła trofeum z zeszłego roku - wówczas w finale Biało-Czerwoni gładko pokonali Włochów.

 

To kolejny wielki sukces polskiej siatkówki. Nic więc dziwnego, że polscy zawodnicy w efektowny sposób świętowali ten triumf. Pochwalili się zdjęciami za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych.

Polscy siatkarze po wygranej w Lidze Narodów 2026:

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