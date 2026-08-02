Tak polscy siatkarze świętują triumf w Lidze Narodów 2026. Co za zdjęcia!
Polscy siatkarze wygrali Ligę Narodów 2026. Biało-Czerwoni za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych pochwalili się zdjęciami ze świętowania tego wielkiego sukcesu.
Za nami Liga Narodów siatkarzy 2026. W wielkim finale triumfowali podopieczni Nikoli Grbicia, pokonując Amerykanów po pięciosetowym boju.
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Tym samym Polska obroniła trofeum z zeszłego roku - wówczas w finale Biało-Czerwoni gładko pokonali Włochów.
To kolejny wielki sukces polskiej siatkówki. Nic więc dziwnego, że polscy zawodnicy w efektowny sposób świętowali ten triumf. Pochwalili się zdjęciami za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych.
Polscy siatkarze po wygranej w Lidze Narodów 2026:
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