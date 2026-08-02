Tak wygląda twarz Błachowicza po walce. Rywal pokazał zdjęcie

Jakub ŻelepieńSporty walki

Jan Błachowicz (29-12-2) przegrał z Navajo Stirlingiem (11-0) na gali UFC w Belgradzie. Niepokonany zawodnik z Nowej Zelandii rozbił doświadczonego Polaka już w pierwszej rundzie pojedynku. Kilka godzin później rywal Stirling opublikował w mediach społecznościowych wspólne zdjęcie z rywalem. Dzięki temu kibice dowiedzieli się, jak po walce wygląda twarz Błachowicza.

Jan Błachowicz w rękawicach UFC, gotowy do walki.
Jan Błachowicz podczas walki

UFC w Belgradzie to było prawdziwe święto dla polskich kibiców w MMA. Tego dnia na gali UFC zawalczyło aż trzech Polaków - Mateusz Rębecki, Marcin Tybura i Jan Błachowicz.

 

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Niestety, zwycięstwo odniósł tylko jeden z nich. Rębecki pokonał Kyle'a Prepoleca (18-11) przez techniczny nokaut (ciosy w parterze) w pierwszej rundzie. 

 

Błachowicz musiał natomiast uznać wyższość Stirlinga. Najpierw Nowozelandczyk posłał go na deski, a następnie dokończył robotę w parterze, rozbijając wojownika z Cieszyna uderzeniami - aż sędzia przerwał pojedynek. Dla 28-latka to najcenniejszy triumf w dotychczasowej karierze.

 

Kilka godzin po walce Stirling opublikował w mediach społecznościowych wspólne zdjęcie z Błachowiczem. 

 

- Jestem bardzo wdzięczny za to, że mogłem dzielić klatkę z absolutną legendą - napisał Nowozelandczyk. 

 

Na załączonej fotografii kibice mogli zobaczyć, jak wyglądała twarz Błachowicza po przegranym pojedynku. 

 

 

Błachowicz to były mistrz UFC w wadze półciężkiej. Aktualnie ma na swoim koncie serię pięciu kolejnych pojedynków bez wygranej - trzy porażki i dwie walki bez rozstrzygnięcia. Po raz ostatni wygrał w 2022 roku z Aleksandarem Rakiciem, który na gali UFC w Belgradzie pokonał Marcina Tyburę.

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