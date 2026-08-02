To już siódma z rzędu wygrana polskich siatkarzy! Rywale są bezradni od ponad trzech lat

Siatkówka

Reprezentacja Polski pokonała w wielkim finale Ligi Narodów Stany Zjednoczone. Dla Biało-Czerwonych to już siódma z rzędu wygrana z Amerykanami. Ostatni raz nasi rodacy okazali się gorsi od "Jankesów" ponad trzy lata temu.

Trzech polskich siatkarzy w strojach reprezentacji świętuje zwycięstwo w meczu siatkówki.
fot. Volleyball World
Kamil Semeniuk, Tomasz Fornal, Bartłomiej Lemański

Polscy siatkarze dołożyli do gabloty kolejne trofeum. W niedzielę podopieczni Nikoli Grbicia pokonali w finale Ligi Narodów Stany Zjednoczone, zwyciężając całe rozgrywki.

 

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Amerykanie w ostatnich latach nie mogą znaleźć sposobu na Biało-Czerwonych. Dla naszych rodaków to już bowiem siódma z rzędu wygrana z "Jankesami".

 

Wcześniej Polacy triumfowali nad USA między innymi w półfinale igrzysk olimpijskich w Paryżu. Wtedy, jak w niedzielnym finale Ligi Narodów, kadra Grbicia odrobiła wynik 1:2 i sięgnęła po wiktorię w tie-breaku.

 

Kiedy natomiast to Stany Zjednoczone okazały się lepsze od Polski? Mowa o dacie 24 czerwca 2023 roku. Wtedy Amerykanie byli górą w trzech setach w fazie interkontynentalnej Ligi Narodów.

 

Tegoroczny tytuł Biało-Czerwonych w tych rozgrywkach jest już ich trzecim. Żadna inna drużyna nie może pochwalić się takim dorobkiem.

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