Turbo komercja? Infantino poległ na całej linii!

Teraz FIFA płaci po 8 milionów dolarów każdej federacji krajowej za cykl czteroletni. Prezydent FIFA - Gianni Infantino zaproponował Cezaremu Kuleszy i innym szefom pozostałych 210 federacji: 40 milionów USA w latach 2027-2030 (20 milionów jako FIFA Forward Enterprise i 20 milionów z FIFA Fast Forward). Warunkiem było poparcie sprywatyzowania Mundialu. Szef FIFA chciał stworzyć "spółkę córkę" z Thrive Capital, amerykańską firmą zarządzaną przez Joshuę Kushera, brata Jareda Kushera, zięcia Donalda Trumpa. Amerykanie mieli otrzymać 20 procent udziałów w spółce.

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Wiemy, jakie z tym związane są niebezpieczeństwa - uświadomiła to choćby "Hydration break" (przerwa na nawodnienie), którą wprowadzono regulaminem turnieju. 104 mecze - po 2 przerwy 3-minutowe, co daje 208 ekspozycji najlepszego czasu reklamowego. Uświadomiła to też sprawa Folarina Baloguna, któremu zniesiono karę po jednym telefonie Trumpa do Infantino. Decyzję podął Mohammad Al-Kamali, przewodniczący komisji dyscyplinarnej - jednoosobowo, choć komisja liczy 18 członków (można było wytypować 3 czy 5 sędziów do rozpatrzenia tego casusu - ale gdzie tam!).

UEFA po sprawie Baloguna pisała w oświadczeniu o "przekroczeniu czerwonej linii". Teraz też jednoznacznie przeciwstawiła się. Za UEFA poszły inne konfederacje - CONCACAF (Ameryki Północnej i Środkowej) i AFC (Azji). Infantino poległ na całej linii. "Po uważnym wysłuchaniu wszystkich opinii stało się jasne, że projekt wywołał podziały" - przyznał Infantino w oświadczeniu. I dodał populistycznie: "Musimy dalej działać razem - szczególnie na rzecz tych, którzy najbardziej potrzebują wsparcia"...

Prezydent FIFA jest osłabiony, jak nigdy. Pytanie czy ktoś wystartuje przeciwko Infantino wiosną 2027 roku - w czasie kongresu w Maroku? Futbol idzie w kierunku coraz większej komercjalizacji. Infantino wpuszczeniem Amerykanów do biznesu spowodowałaby turbo przyspieszenie tego procesu, który już jest bardzo widoczny i niebezpieczny.

Mistrzostwa świata U-20 kobiet w Polsce - które odbędą się we wrześniu - nie są zagrożone. A bojkot dotyczyłby już tej imprezy! Siła sprawcza Europejczyków jest potężna - wynika z historii, ale i obecnej pozycji sportowej. W ćwierćfinale Mundialu 2026 było aż 6 reprezentacji ze Starego Kontynentu. W półfinale znalazły się 3 reprezentacje. Prezydent UEFA, Aleksander Ceferin doskonale zdawał sobie sprawę, że wspólny front złamie pomysł Infantino. Pytanie, czy nie czas odebrać mu władzę w FIFA?

„Prezydent skandali” - tak tytułowany jest Infantino w mediach europejskich. I trudno się z tym nie zgodzić. Próbując prywatyzować Mundial posunął się jednak krok za daleko - także w kontekście swojego stanowiska, które chce sobie zapewnić na czwartą kadencję. Konfederacje Europy, Ameryki Północnej i Środkowej, a także Azji dysponują ponad 130 głosami. Pytanie, czy będzie ktoś, kto zechce rzucić wyzwanie Infantino? Sama kampania wyborcza kosztuje miliony euro, lekko licząc… A Infantino ma wsparcie obecnej administracji USA, choć prywatyzacja się nie udała…

"Prawda Futbolu"