Tyle Polska zarobiła za zwycięstwo w Lidze Narodów. Znamy dokładną kwotę

Wszystkie drużyny, biorące udział w VNL, mogły liczyć na dodatkowe pieniądze już od fazy interkontynentalnej. Zwycięstwo na tym etapie rozgrywek dawało 9500 dolarów, a przegrana - połowę tej kwoty, czyli 4250 dolarów.

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Reprezentacja Polski w pierwszym etapie Ligi Narodów wygrała 10 z 12 rozegranych spotkań, co oznacza, że na konto "Biało-Czerwonych" wpadło 103 500 dolarów (10 * 9500 i 2 * 4250).

Dużo więcej można było zarobić za turniej finałowy, w którym premiowano finansowo nie poszczególne spotkania, ale miejsce w klasyfikacji generalnej. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia w pięknym stylu wygrali VNL, dzięki czemu zgarnęli dodatkowo okrągły milion dolarów.

Oznacza to, że łącznie nasi siatkarze zarobili w tegorocznej Lidze Narodów dokładnie 1 103 500 dolarów, co w przeliczeniu na złotówki daje sumę ponad 4,1 mln złotych.

Amerykanie, którzy zakończyli VNL na drugim miejscu, wzbogacili się o 593 000 dolarów (pół miliona za finał i 93000 za mecze fazy interkontynentalnej), a Słowenia, która uzupełniła podium, zgarnęła 403 500 dolarów (300 000 dolarów za trzecie miejsce i 103 500 za wcześniejszą fazę).

Na przeciwległym biegunie pod względem nagród finansowych znaleźli się Kanadyjczycy, którzy wygrali tylko jedno z dwunastu spotkań fazy interkontynentalnej i zakończyli VNL 2026 z sumą 56 250 dolarów.

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