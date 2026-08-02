Tyle Polska zarobiła za zwycięstwo w Lidze Narodów. Znamy dokładną kwotę
Siatkarska reprezentacja Polski wygrała 3:2 ze Stanami Zjednoczonymi w finale Ligi Narodów 2026. Poza okazałym pucharem i złotymi medalami, "Biało-Czerwoni" wzbogacili się o całkiem pokaźną kwotę.
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Wszystkie drużyny, biorące udział w VNL, mogły liczyć na dodatkowe pieniądze już od fazy interkontynentalnej. Zwycięstwo na tym etapie rozgrywek dawało 9500 dolarów, a przegrana - połowę tej kwoty, czyli 4250 dolarów.
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Reprezentacja Polski w pierwszym etapie Ligi Narodów wygrała 10 z 12 rozegranych spotkań, co oznacza, że na konto "Biało-Czerwonych" wpadło 103 500 dolarów (10 * 9500 i 2 * 4250).
Dużo więcej można było zarobić za turniej finałowy, w którym premiowano finansowo nie poszczególne spotkania, ale miejsce w klasyfikacji generalnej. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia w pięknym stylu wygrali VNL, dzięki czemu zgarnęli dodatkowo okrągły milion dolarów.
Oznacza to, że łącznie nasi siatkarze zarobili w tegorocznej Lidze Narodów dokładnie 1 103 500 dolarów, co w przeliczeniu na złotówki daje sumę ponad 4,1 mln złotych.
Amerykanie, którzy zakończyli VNL na drugim miejscu, wzbogacili się o 593 000 dolarów (pół miliona za finał i 93000 za mecze fazy interkontynentalnej), a Słowenia, która uzupełniła podium, zgarnęła 403 500 dolarów (300 000 dolarów za trzecie miejsce i 103 500 za wcześniejszą fazę).
Na przeciwległym biegunie pod względem nagród finansowych znaleźli się Kanadyjczycy, którzy wygrali tylko jedno z dwunastu spotkań fazy interkontynentalnej i zakończyli VNL 2026 z sumą 56 250 dolarów.