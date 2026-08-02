Magdalena Fręch kontynuuje grę w Ameryce Północnej. Z turnieju w Waszyngtonie odpadła po porażce z Jessiką Pegulą. Teraz jest w Kanadzie i zmagania w Toronto rozpocznie od pojedynku z Leolią Jeanjean.

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Francuzka notowana jest na 117. miejscu w rankingu WTA. Do drabinki głównej turnieju dostała się poprzez eliminacje.



Fręch i Jeanjean spotkały się dotychczas raz. W 2022 roku lepsza była Polka, która wygrała w Saint-Malo 6:1, 6:3.



Relacja live i wynik na żywo meczu Magdalena Fręch - Leolia Jeanjean na Polsatsport.pl.