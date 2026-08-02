Za nami turniej finałowy Mistrzostw Polski w piłce ręcznej plażowej

W turnieju pań faworytki z BHT Byczków Kowalewo Pomorskie przeszły przez fazę grupową suchą stopą, nie tracąc ani jednego seta. Komplet punktów zanotowała jeszcze MKS Marcovia Marki, która rywalizowała w grupie B. Stawkę półfinalistek uzupełniły KS AZS AWF Warszawa (2. miejsce w grupie A z dorobkiem 4 punktów) oraz KPR Lubliniec (2. miejsce w grupie B, także z dorobkiem 4 oczek).

W turnieju panów ogromną niespodzianką był brak SPR Puriny Kąty Wrocławskie w strefie medalowej. Aktualni mistrzowie Polski musieli zadowolić się rywalizacją o miejsca V–VIII, gdzie znalazły się także zespoły BHT GRU JUKO Piotrków Trybunalski, KPR Lubliniec oraz MKS Mazur Sołdański Sierpc. Komplet punktów zgromadziły drużyny BHT Petra Płock oraz MKS ALBA SPHINX Grudziądz. Stawkę półfinalistów uzupełniły KKS Włókniarz Konstantynów Łódzki (2. miejsce w grupie A z dorobkiem 4 punktów) oraz SPRP Damy Radę Inowrocław (2. miejsce w grupie B, także z dorobkiem 4 oczek).

Ostatecznie po końcowy triumf wśród mężczyzn sięgnęła ekipa MKS ALBA SPHINX Grudziądz.

Natomiast zmagania kobiet po raz kolejny wygrał zespół BHT Byczki Kowalewo Pomorskie.

Informacja prasowa