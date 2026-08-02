Złoto Ligi Narodów to nie koniec dobrych informacji dla polskich siatkarzy. Tak wygląda ranking FIVB

Siatkówka

Polscy siatkarze, wygrywając z USA 3:2 w finale Ligi Narodów w chińskim Ningbo, aż do 51,72 punktów powiększyli przewagę nad drugimi Włochami i utrzymali pozycję lidera światowego rankingu.

Trener reprezentacji Polski w siatkówce w białej koszulce z logo "Plus" i "Orlen" gestykuluje podczas meczu.
fot. FIVB
Polscy siatkarze prowadzą w rankingu FIVB

Po zakończeniu rozgrywek Ligi Narodów reprezentacja Polski w rankingu będzie prowadzić z dorobkiem 407,56 punktów.

 

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Drudzy Włosi tracą 51,72 pkt, a trzeci Rosjanie - 55,46 pkt.

 

Pokonując Amerykanów biało-czerwoni powtórzyli sukces z 2023 roku, gdy w finale w Gdańsku wygrali z tym zespołem 3:1, oraz z poprzedniej edycji, gdy w Ningbo pokonali Włochów 3:0.

 

 

Z kolei w 2012 zwyciężyli w Lidze Światowej, rozgrywanej do 2017 roku poprzedniczki Ligi Narodów, wygrywając w Sofii finał 3:0 również z Amerykanami. 

 

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BS, PAP
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