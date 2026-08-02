Znamy zwycięzców ORLEN Beach Volley Tour Świnoujście 2026

Turniej ORLEN Beach Volley Tour Świnoujście 2026 przyniósł wiele emocji. Był niezwykłym świętem siatkówki plażowej.

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Wśród kobiet najlepsze okazały się Zuzanna Michalska i Maja Kruczek, które w finale w trzech setach ograły Aleksandrę Gromadowską i Agnieszkę Adamek.

Z kolei u mężczyzn triumfowali Aleksander Czachorowski i Jakub Krzemiński. W finale w dwóch partiach pokonali Miłosza Kruka i Michała Koryckiego.

ORLEN Beach Volley Tour Świnoujście 2026:

Turniej kobiet:

Finał:

Aleksandra Gromadowska/Agnieszka Adamek - Zuzanna Michalska/Maja Kruczek 1:2 (19:21, 21:19, 13:16)

Mecz o brąz:

Aleksandra Chyła/Nicole Jochym-Florczyk - Magdalena Saad/Małgorzata Vlk 1:2 (18:21, 21:18, 15:17)

Turniej mężczyzn:

Finał:

Aleksander Czachorowski/Jakub Krzemiński - Miłosz Kruk/Michał Korycki 2:0 (21:15, 21:16)

Mecz o brąz:

Artem Besarab/Szymon Beta - Piotr Kantor/Filip Lejawa 0:2 (16:21, 16:21)

Polsat Sport