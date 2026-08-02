Zwycięstwo Legii! Warszawianie niepokonani w tym sezonie

W zeszły weekend, na inaugurację PKO BP Ekstraklasy, obie drużyny odniosły zwycięstwo. Legia Warszawa wygrała na wyjeździe z Pogonią Szczecin 1:0, a KGHM Zagłębie Lubin pokonało Piast Gliwice 2:0. Faworytem niedzielnego meczu byli jednak "Legioniści", którzy wygrali 11 z 12 poprzednich bezpośrednich starć. "Miedziowi" mieli fatalną serię siedmiu porażek na stadionie przy ul. Łazienkowskiej i przedłużyli ją do ośmiu.

ZOBACZ TAKŻE: Lewandowski przemówił po dublecie w Chicago. Wskazał, co jest teraz najważniejsze

Kibice Legii przygotowali wielką flagę z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Pod nią znajdował się napis "Za każdy kamień twój". Odpalono też czarne race, które miały przypominać dym płonącego miasta. Przed meczem odśpiewano hymn narodowy i uczczono powstańców minutą ciszy.

Sportową rywalizację lepiej otworzyło Zagłębie. Lubinianie objęli bowiem prowadzenie już w czwartej minucie. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego bramkę głową zdobył Filip Kocaba.

Goście bronili się potem całą drużyną, a "Legionistom" trudno było sforsować defensywę. W 20. minucie Paweł Wszołek podał w pole karne, do strzału złożył się Bartosz Kapustka, ale piłka przeszła obok słupka. Następnie celnie uderzył Ruben Vinagre, ale bośniacki bramkarz Jasmin Burić nie miał problemu z obroną.

Wszołek w 25. minucie dośrodkował do Łukasza Zjawińskiego, który głową wyrównał na 1:1. Było to pierwsze trafienie w oficjalnym meczu Legii napastnika, który latem został sprowadzony z Polonii Warszawa oraz jego pierwszy gol w Ekstraklasie od sezonu 2020/21, gdy był zawodnikiem Stali Mielec.

"Wojskowi" złapali wiatr w żagle. Rafał Augustyniak główkował po rzucie rożnym, ale trafił w boczną siatkę. Później Kapustka oddał strzał z 25 metrów, a piłka odbiła się od słupka.

Mileta Rajovic po rzucie rożnym strzelił gola głową, lecz został on unieważniony po analizie VAR, gdyż obrońca Legii Robert Deziel był tuż przed bramkarzem i absorbował jego uwagę w momencie strzału.

W 45. minucie Kapustka wycofał piłkę do czekającego przed polem karnym Augustyniaka, który strzelił nad poprzeczką. Do przerwy na tablicy widniał rezultat 1:1.

Na początku drugiej połowy Kapustka uderzył zza pola karnego, ale nie zaskoczył Buricia. Później Zagłębie przeprowadziło kontratak, a Marcel Reguła w doskonałej sytuacji trafił w poprzeczkę. Legii poszczęściło się też, gdy Filip Szymczak strzelił głową po rzucie rożnym, a piłka minęła słupek.

Gospodarze przetrwali chwilowy napór "Miedziowych". Ich odpowiedzią było uderzenie Rajovica z dystansu, które obronił Burić. Z kolei bramkarz Legii Otto Hindrich musiał wykazać się, gdy po rzucie rożnym główkował Michał Nalepa. Po chwili w podobnej sytuacji spudłował Zjawiński. Z ostrego kąta strzelał też rezerwowy Legii Jakub Żewłakow, ale Burić znów obronił.

Konsekwentne ataki Legii przyniosły skutek w 72. minucie Po dośrodkowaniu Wszołka obrońca Zagłębia wybił piłkę przed pole karne, gdzie czekał Vinagre. Portugalczyk przymierzył i strzelił gola na 2:1.

W doliczonym czasie Legia podwyższyła na 3:1 po akcji dwóch rezerwowych - Wahan Biczachczjan podał do Rafała Adamskiego, który z bliska umieścił piłkę w bramce.

Legia Warszawa - KGHM Zagłębie Lubin 3:1 (1:1)

Bramki: Łukasz Zjawiński 25, Ruben Vinagre 72, Rafał Adamski 90+1 - Filip Kocaba 4.

Legia Warszawa: Otto Hindrich - Kamil Piątkowski, Rafał Augustyniak, Robert Deziel (81. Arkadiusz Reca) - Paweł Wszołek, Wojciech Urbański (58. Wahan Biczachczjan), Damian Szymański (69. Jakub Żewłakow), Bartosz Kapustka, Ruben Vinagre - Mileta Rajovic (69. Rafał Adamski), Łukasz Zjawiński (81. Henrique Arreiol). Trener: Marek Papszun.

KGHM Zagłębie Lubin: Jasmin Burić - David Colina, Aleks Ławniczak, Michał Nalepa, Damian Michalski, Josip Corluka - Marcel Reguła (83. Szymon Łyczko), Filip Kocaba (83. Mateusz Dziewiatowski), Jakub Kolan (46. Damian Dąbrowski), Sebastian Kerk (73. Kamil Nowogoński) - Levente Szabo (46. Filip Szymczak). Trener: Leszek Ojrzyński.

Sędzia: Karol Arys (Szczecin).

Widzów: 26 762.

Polsat Sport, PAP