Życiowy sukces, a zaraz potem... dyskwalifikacja. Dramat polskiego skoczka narciarskiego

W drugiej serii niedzielnego konkursu wystartowało pięciu Polaków. Poza Waszkiem, Kacper Tomasiak był 10., Maciej Kot – 18., Paweł Wąsek – 23., a Dawid Kubacki 29.

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Nakamura triumfował notą 272,9, pkt, po skokach na odległość 128,5 i 133,0 m. Drugi był Estończyk Kaimar Vagul, który uzyskał 136,0 i 131,0 co dało mu 260,5 pkt. Trzeci Słoweniec Rok Oblak osiągnął dwukrotnie po 131,5 m, gromadząc 254,5 pkt.

Waszek skoczył 137,0 m i 128,0 m, otrzymując łączną notę 247,7 pkt. Został jednak zdyskwalifikowany za nieregulaminową długość nart. Tomasiak zdobył 243,4 pkt, Kot – 232,6 pkt, Wąsek - 228,4, zaś Kubacki - 216,7 pkt.

Po pierwszej serii odpadł Klemens Joniak, który zajął 32. miejsce.

PAP