11 lat w jednym klubie! Siatkarski mistrz świata z nowym kontraktem

Balaso wygrał z Lube Ligę Mistrzów i Klubowe Mistrzostwa Świata (oba w 2019) oraz trzykrotnie zdobył mistrzostwo Włoch (2019, 2021, 2022). Jest także mistrzem Europy (2021) oraz dwukrotnym mistrzem świata (2022, 2026).

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Okazuje się, że Balaso będzie miał okazję do powiększenia swojego dorobku, wywalczonego w barwach Lube. Ogłoszono bowiem, że Włoch przedłużył kontrakt z klubem do 2029 roku.

"Kapitan widzi tylko biało-czerwone barwy! Klub A.S. Volley Lube przedłużył współpracę z libero Fabio Balaso. Reprezentant Włoch wykazał się ogromną motywacją, osiągając porozumienie z wicemistrzem Włoch do 2029 roku, kładąc tym samym kres wszelkim plotkom transferowym" - napisano na profilu Cucine Lube Civitanova.

- Jestem dumny i szczęśliwy, że mogę kontynuować swoją przygodę w barwach Cucine Lube Civitanova. Zaufanie, jakim klub nieustannie mnie obdarza, miało decydujące znaczenie dla przedłużenia kontraktu. Świadomość, że Lube nadal wierzy w moje umiejętności, stanowi dla mnie ważną motywację do dążenia do nowych sukcesów i sprawia mi ogromną radość. Kiedy otrzymałem propozycję, podjęcie decyzji zajęło mi bardzo mało czasu: jestem głęboko związany z klubem, z tą koszulką i z kibicami w czerwono-białych barwach - powiedział Balaso, cytowany na stronie internetowej klubu.

30-letni siatkarz broni barw Cucine Lube Civitanova od 2018 roku.

KP, Polsat Sport