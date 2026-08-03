ATP w Montrealu: Hubert Hurkacz - Marcos Giron. Transmisja TV i stream online
Hubert Hurkacz zmierzy się z Marcosem Gironem w ramach turnieju ATP w Montrealu. Gdzie obejrzeć mecz? Sprawdź poniżej.
Hubert Hurkacz zmierzy się z Marcosem Gironem w poniedziałek po godz. 22:00.
Hurkacz plasuje się na 72. lokacie w światowym rankingu, natomiast jego rywal, Giron, znajduje się na 81. pozycji.
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Pierwszy raz obaj tenisiści zmierzyli się w 2021 roku podczas Wimbledonu. Wówczas bez straty seta wygrał Hurkacz. Kolejne starcia w Halle, Tokyo i Rzymie również wygrał Polak.
Zwycięzca tego starcia zmierzy się w 1/32 finału z Alejandro Tabilo.
Mecz Huberta Hurkacza z Marcosem Gironem rozpocznie się w poniedziałek około godziny 22:00. Transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go.Przejdź na Polsatsport.pl
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