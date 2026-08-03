ATP w Montrealu: Hubert Hurkacz - Marcos Giron. Transmisja TV i stream online

Tenis

Hubert Hurkacz zmierzy się z Marcosem Gironem w ramach turnieju ATP w Montrealu. Gdzie obejrzeć mecz? Sprawdź poniżej.

Mężczyzna w stroju tenisowym, z uniesioną pięścią, świętujący zwycięstwo.
fot. PAP
Hubert Hurkacz zmierzy się z Marcosem Gironem w poniedziałek po godz. 22:00.

Hurkacz plasuje się na 72. lokacie w światowym rankingu, natomiast jego rywal, Giron, znajduje się na 81. pozycji. 

 

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Pierwszy raz obaj tenisiści zmierzyli się w 2021 roku podczas Wimbledonu. Wówczas bez straty seta wygrał Hurkacz. Kolejne starcia w Halle, Tokyo i Rzymie również wygrał Polak.

 

Zwycięzca tego starcia zmierzy się w 1/32 finału z Alejandro Tabilo. 

 

Mecz Huberta Hurkacza z Marcosem Gironem rozpocznie się w poniedziałek około godziny 22:00. Transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go.

Polsat Sport
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HUBERT HURKACZTENISTURNIEJE ATP I WTA
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