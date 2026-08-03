ATP w Montrealu: Kamil Majchrzak - Gael Monfils. Relacja live i wynik na żywo
Kamil Majchrzak - Gael Monfils to spotkanie pierwszej rundy turnieju ATP w Montrealu. Relacja live i wynik na żywo meczu Kamil Majchrzak - Gael Monfils na Polsatsport.pl.
Kamil Majchrzak kontynuuje zmagania za oceanem. Po osiągnięciu drugiej rundy w Waszyngtonie, tym razem Polak bierze udział w turnieju rangi ATP Masters 1000 w Montrealu.
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Piotrkowianin w premierowej fazie mierzy się z Gaelem Monfilsem. Dla Francuza to pierwszy występ od maja, kiedy startował w Roland Garros.
Dotychczas Majchrzak i Monfils nigdy wcześniej nie rywalizowali w oficjalnych rozgrywkach.
Francuz zakończy po tym sezonie karierę.
Relacja live i wynik na żywo meczu Kamil Majchrzak - Gael Monfils na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl