ATP w Montrealu: Kamil Majchrzak - Gael Monfils. Relacja live i wynik na żywo

Kamil Majchrzak kontynuuje zmagania za oceanem. Po osiągnięciu drugiej rundy w Waszyngtonie, tym razem Polak bierze udział w turnieju rangi ATP Masters 1000 w Montrealu.

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Piotrkowianin w premierowej fazie mierzy się z Gaelem Monfilsem. Dla Francuza to pierwszy występ od maja, kiedy startował w Roland Garros.

Dotychczas Majchrzak i Monfils nigdy wcześniej nie rywalizowali w oficjalnych rozgrywkach.

Francuz zakończy po tym sezonie karierę.

Relacja live i wynik na żywo meczu Kamil Majchrzak - Gael Monfils na Polsatsport.pl.

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