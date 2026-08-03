ATP w Montrealu: Kamil Majchrzak - Gael Monfils. Transmisja TV i stream online

Tenis

Kamil Majchrzak - Gael Monfils to mecz w ramach turnieju ATP w Montrealu. Gdzie obejrzeć? Sprawdź poniżej.

Kamil Majchrzak trzyma rakietę tenisową.
fot. PAP
Kamil Majchrzak zagra z Gaelem Monfilsem na otwarcie turnieju w Montrealu.

Majchrzak jest 67. tenisistą świata, natomiast jego rywal plasuje się na 347. lokacie w najnowszym rankingu ATP, jednak przed laty zajmował wysokie, szóste miejsce. Francuz 13 razy wygrywał turnieje rangi ATP Tour. Dwukrotnie grał także w półfinałach imprez wielkoszlemowych.

 

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Będzie to pierwsze spotkanie obu tenisistów, a także ostatni w karierze Monfilsa występ w turnieju National Bank Open, gdzie w sezonach 2016 i 2019 dochodził do półfinału.

 

Zwycięzca tego starcia zmierzy się w 1/32 finału z Learnenem Tienem. 

 

Mecz Kamila Majchrzaka z Gaelem Monfilsem został zaplanowany w sesji nocnej na korcie centralnym i rozpocznie się we wtorek około godziny 01:00. Transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go.

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ATP w Montrealu: Majchrzak - Gael Monfils. Kamil wygra?
TENISTURNIEJE ATP I WTA
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