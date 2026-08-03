Oto co czeka reprezentację Polski po finale VNL. Znamy plany kadry

Podopieczni trenera Nikoli Grbicia przygotowania do tegorocznego sezonu reprezentacyjnego rozpoczęli 4 maja. Przed przystąpieniem do Ligi Narodów, w której biało-czerwoni przed rokiem triumfowali, rozegrali trzy mecze towarzyskie w turnieju Silesia Cup w Sosnowcu i Katowicach.

W LN rozegrali trzy turnieje interkontynentalne, które zakończyli z bilansem 10 wygranych i dwóch przegranych spotkań. W międzyczasie rozegrali jeszcze mecz towarzyski z reprezentacją Niemiec, w którym triumfowali 3:1.

W turnieju finałowym w Ningbo odnieśli trzy kolejne zwycięstwa i trzeci raz w historii zdobyli złoty medal w tych rozgrywkach.

Po powrocie do kraju biało-czerwonych czeka kilka dni wolnego, a następnie rozpoczęcie przygotowań do najważniejszej imprezy sezonu, czyli wrześniowych mistrzostw Europy, w których również będą bronić tytułu.

- Pracujemy dalej, skupiamy się teraz na mistrzostwach Europy - podkreślił rozgrywający Marcin Komenda po niedzielnym zwycięstwie w LN.

Wcześniej jednak, pod koniec sierpnia wicemistrzowie olimpijscy wystąpią w Memoriale Huberta Jerzego Wagnera, w którym rozegrają trzy spotkania z wyjątkowo mocnymi rywalami: kolejno Słowenią, USA i Francją. 5 września natomiast, tuż przed wylotem do Bułgarii na ME, rozegrają w Gdańsku mecz towarzyski z Finlandią.

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Od 9 września Polacy rywalizować będą w ME. W fazie grupowej w Sofii czeka ich pięć meczów - kolejno z Portugalią, Izraelem, Macedonią Północną, Ukrainą i drużyną gospodarzy. Podopieczni trenera Grbicia są, obok Bułgarów - wicemistrzów świata, głównym faworytem tej grupy i nie powinni mieć problemu z awansem do fazy pucharowej, która rozpocznie się od 1/8 finału. Maksymalnie biało-czerwoni mogą rozegrać w czempionacie Starego Kontynentu dziewięć meczów.

Taki scenariusz wydarzył się już w jednym z najlepszych sezonów w historii polskiej reprezentacji - w 2023 roku. Wówczas pierwszy raz triumfowali w LN, a dwa miesiące później po raz drugi zostali mistrzami Europy.

W 2025 roku, gdy również wygrali LN, w drugiej imprezie sezonu, czyli mistrzostwach świata, zajęli trzecie miejsce. W 2012 roku natomiast, gdy zwyciężyli w Lidze Światowej, do 2017 roku poprzedniczce LN, później w drugim turnieju sezonu, czyli igrzyskach olimpijskich w Londynie, odpadli w ćwierćfinale.

Pod wodzą trenera Grbicia od 2022 roku biało-czerwoni każdą imprezę międzynarodową kończą z medalem.

Rozgrywki kontynentalne mają w tym roku podwójną stawkę - oprócz tytułu, zwycięzca wywalczy również kwalifikację na igrzyska olimpijskie w Los Angeles w 2028 roku.

Jeśli polscy siatkarze zagrają o medale również w mistrzostwach Europy, rozegrają 32 oficjalne spotkania w sezonie 2026.

Kalendarz reprezentacji Polski siatkarzy w sezonie 2026:

28-30 sierpnia - Memoriał Huberta Jerzego Wagnera w Krakowie

28 sierpnia- Polska - Słowenia

29 sierpnia - Polska - USA

30 sierpnia - Polska - Francja

5 września - mecz towarzyski Polska - Finlandia w Gdańsku

9-26 września - mistrzostwa Europy w Bułgarii i we Włoszech

10 września - Polska - Portugalia

12 września - Polska - Izrael

13 września - Polska - Macedonia Północna

15 września - Polska - Ukraina

16 września - Polska - Bułgaria

19 i 20 września - 1/8 finału

22 września - ćwierćfinał

25 września - półfinał

26 września - mecze o medale

PAP