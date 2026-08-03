Co za otwarcie. Milan pierwszym liderem

Drugie miejsce zajął inny znakomity sprinter Francuz Paul Magnier (Soudal-Quick Step), a trzecie Brytyjczyk Noah Hobbs (EF Education-Easy Post).

Najlepszy z Polaków, startujący w barwach reprezentacji Marceli Bogusławski minął linię mety na 12. pozycji.

Milan zdobył za wygranie etapu 10-sekundową bonifikatę, co zapewniło mu prowadzenie w wyścigu. Natomiast osiem sekund zarobił na lotnych premiach uczestniczący w ucieczce Kamil Małecki (Pinarello Q36.5), który w klasyfikacji generalnej zajmuje drugą lokatę.

Wyniki 1. etapu Tour de Pologne, Gdynia - Koszalin (234, km):

1. Jonathan Milan (Włochy/Lidl-Trek) - 5:04.11

2. Paul Magnier (Francja/Soudal Quick-Step)

3. Noah Hobbs (W. Brytania/EF Education-EasyPost)

4. Juan Sebastian Molano (Kolumbia/UAE Team Emirates-XRG)

5. Gerben Thijssen (Belgia/Alpecin-Premier Tech)

6. Hugo Hofstetter (Francja/NSN)

7. Ivan Garcia Cortina (Hiszpania/Movistar)

8. Matteo Moschetti (Włochy/Pinarello Q36.5)

9. Jordi Meeus (Belgia/Red Bull-Bora-hansgrohe)

10. Sakarias Koller Loland (Norwegia/Uno-X Mobility)

...

12. Marceli Bogusławski (Polska/reprezentacja)

34. Michał Kwiatkowski (Polska/Netcompany Ineos) ten sam czas

Klasyfikacja generalna:

1. Jonathan Milan (Włochy/Lidl-Trek) - 5:04.01

2. Kamil Małecki (Polska/Pinarello Q36.5) strata 2 s

3. Paul Magnier (Francja/Soudal Quick-Step) 4

4. Noah Hobbs (W. Brytania/EF Education-EasyPost) 6

5. Rudy Molard (Francja/Groupama-FDJ United) 8

6. Bart Lemmen (Holandia/Visma-Lease a Bike) 8

7. Juan Sebastian Molano (Kolumbia/UAE Team Emirates-XRG) 10

8. Gerben Thijssen (Belgia/Alpecin-Premier Tech)

9. Ivan Garcia Cortina (Hiszpania/Movistar)

10. Hugo Hofstetter (Francja/NSN)

...

15. Marceli Bogusławski (Polska/reprezentacja)

37. Michał Kwiatkowski (Polska/Netcompany Ineos) ten sam czas