Co za otwarcie. Milan pierwszym liderem
Włoski kolarz Jonathan Milan z drużyny Lidl-Trek wygrał w Koszalinie, po finiszu z peletonu, pierwszy etap i zdobył żółtą koszulkę lidera 83. Tour de Pologne.
Drugie miejsce zajął inny znakomity sprinter Francuz Paul Magnier (Soudal-Quick Step), a trzecie Brytyjczyk Noah Hobbs (EF Education-Easy Post).
Najlepszy z Polaków, startujący w barwach reprezentacji Marceli Bogusławski minął linię mety na 12. pozycji.
Milan zdobył za wygranie etapu 10-sekundową bonifikatę, co zapewniło mu prowadzenie w wyścigu. Natomiast osiem sekund zarobił na lotnych premiach uczestniczący w ucieczce Kamil Małecki (Pinarello Q36.5), który w klasyfikacji generalnej zajmuje drugą lokatę.
Wyniki 1. etapu Tour de Pologne, Gdynia - Koszalin (234, km):
1. Jonathan Milan (Włochy/Lidl-Trek) - 5:04.11
2. Paul Magnier (Francja/Soudal Quick-Step)
3. Noah Hobbs (W. Brytania/EF Education-EasyPost)
4. Juan Sebastian Molano (Kolumbia/UAE Team Emirates-XRG)
5. Gerben Thijssen (Belgia/Alpecin-Premier Tech)
6. Hugo Hofstetter (Francja/NSN)
7. Ivan Garcia Cortina (Hiszpania/Movistar)
8. Matteo Moschetti (Włochy/Pinarello Q36.5)
9. Jordi Meeus (Belgia/Red Bull-Bora-hansgrohe)
10. Sakarias Koller Loland (Norwegia/Uno-X Mobility)
...
12. Marceli Bogusławski (Polska/reprezentacja)
34. Michał Kwiatkowski (Polska/Netcompany Ineos) ten sam czas
Klasyfikacja generalna:
1. Jonathan Milan (Włochy/Lidl-Trek) - 5:04.01
2. Kamil Małecki (Polska/Pinarello Q36.5) strata 2 s
3. Paul Magnier (Francja/Soudal Quick-Step) 4
4. Noah Hobbs (W. Brytania/EF Education-EasyPost) 6
5. Rudy Molard (Francja/Groupama-FDJ United) 8
6. Bart Lemmen (Holandia/Visma-Lease a Bike) 8
7. Juan Sebastian Molano (Kolumbia/UAE Team Emirates-XRG) 10
8. Gerben Thijssen (Belgia/Alpecin-Premier Tech)
9. Ivan Garcia Cortina (Hiszpania/Movistar)
10. Hugo Hofstetter (Francja/NSN)
...
15. Marceli Bogusławski (Polska/reprezentacja)
37. Michał Kwiatkowski (Polska/Netcompany Ineos) ten sam czas