Cóż to był za sezon w Lidze Narodów! Przeżyjmy to jeszcze raz (WIDEO)

Za nami 116 meczów. Każda z drużyn w fazie interkontynentalnej zagrała w trzech turniejach, składających się z czterech spotkań. Po dwunastu kolejkach wyłoniona została najlepsza ósemka, która poleciała do chińskiego Ningbo, by walczyć o triumf, prestiż i milion dolarów.

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Po raz pierwszy od kilku lat w turnieju finałowym nie zobaczyliśmy takich drużyn, jak Francja, Brazylia i Argentyna. Znakomicie zaprezentowały się natomiast zespoły, którym niewielu wróżyło sukces przed startem zmagań, jak Turcja czy Ukraina. Podopieczni Raula Lozano przebojem wdarli się do ćwierćfinału, jednak tam musieli uznać wyższość faworyta, reprezentacji Polski.

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Wielką niespodziankę sprawili swoim kibicom siatkarze ze Słowenii. Po latach ocierania się o medal, nareszcie zawiesili go na swoich szyjach. W meczu o brąz pokonali pewnie 3:0 Japonię, która była rewelacją całego sezonu. Azjatycka ekipa w fazie zasadniczej nie przegrała nawet jednego meczu, by w niezwykle emocjonującym półfinale uznać wyższość Amerykanów.

Co roku w Lidze Narodów obserwujemy przekrój zawodników - od tych dopiero rozpoczynających swoją karierę, do największych gwiazd dyscypliny. Indywidualnie nie zawodzili Matthew Anderson, Ran Takahashi czy Nik Mujanović, ale zespołowo to reprezentacja Polski nie miała sobie równych i po pięciu setach niezwykłej batalii z Amerykanami wywalczyła złoto po raz trzeci w historii rozgrywek.

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Skład naszej reprezentacji dla wielu mógł być zaskoczeniem. Pod nieobecność takich graczy jak Bartosz Kurek, Mateusz Bieniek czy Norbert Huber ciężar gry wzięli na siebie zupełnie inni zawodnicy. Kapitalnie zaprezentował się wracający do kadry po siedmiu latach Bartłomiej Lemański czy Szymon Jakubiszak, dla którego był to pierwszy sezon w roli podstawowego środkowego.

MVP całych rozgrywek wybrany został przyjmujący Biało-Czerwonych Tomasz Fornal, który był prawdziwym liderem zespołu. To pierwsza taka nagroda dla 29-latka w seniorskiej karierze reprezentacyjnej.

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Liga Narodów była etapem przygotowań do mistrzostw kontynentalnych. Biało-Czerwoni rozpoczną zmagania w europejskim czempionacie 10 września od meczu z Portugalią. W tym roku triumf w turnieju jest premiowany przepustką do igrzysk olimpijskich w Los Angeles.

Polsat Sport