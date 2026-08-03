Deklasacja w trzecim secie! Alexandra Eala z pierwszym tytułem w karierze

Tenis

Alexandra Eala wygrała turniej WTA 500 na twardych kortach w Waszyngtonie. Tenisistka z Filipin w finale pokonała najwyżej rozstawioną Amerykankę Jessikę Pegulę 4:6, 6:4, 6:0. To jej pierwszy tytuł w karierze.

Tenisistka w zielonym stroju z rękami przy twarzy wyrażająca emocje na korcie tenisowym.
fot. PAP/EPA
Alexandra Eala

Finał w Waszyngtonie pierwotnie miał zostać rozstrzygnięty w niedzielę, jednak z powodu intensywnych opadów deszczu został przerwany przy stanie 4:6, 2:1 dla Eali.

 

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W poniedziałek od momentu wznowienia rywalizacji trzecia w światowym rankingu Pegula była w stanie wygrać tylko trzy gemy, po czym przegrała osiem gemów z rzędu.

 

Filipinka, 28. na liście WTA, po raz pierwszy triumfowała w turnieju WTA. Została pierwszą reprezentantką swojego kraju, która wygrała imprezę cyklu WTA. Na koncie miała wcześniej jeden przegrany finał - w Eastbourne z 2025 roku.

 

32-letnia Amerykanka w dorobku ma 11 tytułów cyklu WTA. W poniedziałek poniosła 12. finałową porażkę.

 

Był to drugi pojedynek tych tenisistek i pierwsza wygrana 21-letniej Eali.

 

Pegula w drugiej rundzie wyeliminowała Magdalenę Fręch.

 

Alexandra Eala - Jessica Pegula 4:6, 6:4, 6:0

KP, PAP
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ALEXANDRA EALATENISTURNIEJE ATP I WTA
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