Niewykorzystane szanse się zemściły. Bolesna porażka Cracovii

Cracovia prowadzenie mogła objąć w 4. minucie. Po dośrodkowaniu Mateusza Klicha strzelał Mauro Perković, ale kopnięta przez niego piłka trafiła w plecy kolegi z drużyny Brahima Traore i przeleciała obok słupka.

Potem nieco przycisnęła Pogoń. W 21. min goście wykonywali kolejno trzy rzuty różne. Chwilę później pozyskany w ubiegłym tygodniu z tureckiego Kocaelisporu Darko Czurlinow dostał piłkę na trzynastym metrze. Miał trochę czasu, aby przygotować się do strzału, ale ostatecznie nie trafił w bramkę.

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Cracovia odważniej zaatakowała tuż przed przerwą. W krótkim odstępie czasu Valentin Cojocaru ratował swój zespół przed stratą gola po strzałach Beno Selana i Ajdina Hasicia.

Pogoń prowadzenie objęła w pierwszej akcji po przerwie. Leo Borges przymierzył z linii pola karnego w długi róg i Sebastian Madejski nie zdołał sięgnąć piłki.

Cracovia ruszyła do ataku. Dwóch niezłych szans na wyrównanie nie wykorzystał jednak Kahveh Zahiroleslam. W 75. min powinno być 1:1. Klich główkował z kilku metrów, lecz Cojocaru zdołał nogami odbić piłkę.

W doliczonym czasie gry Paul Mukairu znalazł się w sytuacji sam na sam z Madejskim, minął go i strzałem do pustej bramki ustalił wynik meczu.

Dla Bartosza Grzelaka, po sześciu remisach, była to pierwsza porażka w roli trenera Cracovii. Z kolei szkoleniowiec Pogoni Oskar Garcia świętował pierwsze zwycięstwo ze szczecińskim klubem.

Cracovia - Pogoń Szczecin 0:2 (0:0)

Bramki: 0:1 Leo Borges (46), 0:2 Paul Mukairu (90+4)

Żółte kartki - Cracovia: Dijon Kameri, Amir Al-Ammari. Pogoń Szczecin: Linus Wahlqvis

Cracovia: Sebastian Madejski - Otar Kakabadze (84. Dominik Piła), Gustav Henriksson (55. Vincent Burlet), Brahim Traore, Mauro Perković - Mateusz Klich (84. Kacper Śmiglewski), Beno Selan (55. Martin Minczew), Amir Al-Ammari - Ajdin Hasić, Kahveh Zahiroleslam (67. Wiktor Bogacz), Dijon Kameri

Pogoń Szczecin: Valentin Cojocaru - Linus Wahlqvist (60. Hussein Ali), Dimitris Keramitsis, Attila Szalai (78. Benjamin Mendy), Leo Borges - Darko Czurlinow (60. Musa Juwara), Kellyn Acosta, Patryk Dziczek, Maciej Wojciechowski (60. Fredrik Ulvestad), Paul Mukairu - Filip Cuić (86. Mor Ndiaye)

KP, PAP