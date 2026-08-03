Fornal jak Lewandowski! Opublikował wymowne zdjęcie. "Piękna noc"

Tegoroczna edycja Ligi Narodów okazała się dla Polski bardzo udana. Podopieczni Nikoli Grbicia w fazie interkontynentalnej przegrali tylko dwa spotkania, a w turnieju finałowym w Ningbo dali pokaz siły. W ćwierćfinale pokonali Ukrainę 3:1, a w półfinale nie pozwolili Słoweńcom wygrać nawet jednego seta.

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Finał ze Stanami Zjednoczonymi był zdecydowanie najtrudniejszy. Ekipa Karcha Kiraly'ego postawiła Biało-Czerwonym trudne warunki. Do rozstrzygnięcia potrzebny był tie-break, co sprawiło, że sukces smakuje jeszcze lepiej.



Dla Polaków to trzecie zwycięstwo w tych rozgrywkach, a czwarte, jeśli weźmiemy pod uwagę także Ligę Światową, która przekształciła się w Ligę Narodów. MVP rozgrywek wybrany został Tomasz Fornal, dla którego to pierwsze takie wyróżnienie w seniorskiej karierze.



W sieci pojawiało się wiele nagrań i zdjęć z celebracji tego sukcesu. Teraz przyjmujący zamieścił na Instagramie zdjęcie z łóżka razem z pucharem i medalem.



"Piękna noc" - napisał.



W przeszłości z takich zdjęć słynął lider reprezentacji Polski w piłce nożnej Robert Lewandowski. Zawsze towarzyszyły mu jednak trofea wywalczone w klubie.

Fornal wraz z seniorską kadrą wywalczył już wicemistrzostwo olimpijskie, srebro i brąz mistrzostw świata, złoto i brąz mistrzostw Europy oraz siedem medali Ligi Narodów. Szansę na kolejny sukces będzie miał już niedługo podczas czempionatu Starego Kontynentu.

Polsat Sport