Gamrot zapowiedział to przed kolejną walką w UFC. Nie ma wątpliwości

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Mateusz Gamrot już w nocy z soboty na niedzielę zmierzy się z Quillanem Salkilldem w walce wieczoru gali UFC Fight Night 284. - Będziemy mieli widowiskową walkę - będzie akcja i duże tempo - zapowiedział w rozmowie z Polsatem Sport.

Gamrot zapowiedział to przed kolejną walką w UFC. Nie ma wątpliwości
fot. PAP
Polak po zwycięstwie w UFC zabrał głos

Mateusz Gamrot zmierzył się ostatnio z Estebanem Ribovicsem na kwietniowej gali UFC 327. Polak całkowicie zdominował rywala i odniósł zwycięstwo przez poddanie (trójkąt rękoma) w drugiej rundzie. Była to dla niego 13. walka w amerykańskiej organizacji.

 

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Już w najbliższy weekend Gamrot zawalczy z Quillanem Salkilldem.

 

- Czuję się bardzo dobrze, łapię już świeżość i zaczynam schodzić z wagą. W poniedziałek lecę do Las Vegas - powiedział były podwójny mistrz KSW w rozmowie z Polsatem Sport.


Australijczyk po zwycięstwie nad Beneilem Dariushem awansował do rankingu kategorii lekkiej. Obecnie zajmuje dziewiąte miejsce. Nie ma złudzeń, że UFC jest zachwycone 26-latkiem.

 

- Cieszy mnie to, że jest promowany. Wygrywając z nim, zabieram wszystko. Jest młodym, niebezpiecznym przeciwnikiem. Dużo kopie, stara się sprowadzić walkę do parteru. Oglądając jego pojedynki, mam nadzieję, że będzie chciał utrzymać swój styl i to samo zaprezentuje w sobotę - tłumaczył.


- Będziemy mieli widowiskową walkę - będzie akcja i duże tempo - zapowiedział Gamrot. - Walka wieczoru gali UFC to jest duża ekspozycja, więc musi się tam dziać - dodał.


Szósty zawodnik rankingu kategorii lekkiej chciałby efektownie zakończyć to starcie.

 

- Fajnie jest wygrać przed czasem, mamy przygotowane kilka rozwiązań. Dużo sparingpartnerów było podobnych stylistycznie do mojego rywala (co mi pomogło - red.). Jestem sportowcem, dążę do wygrywania i na tym się skupiam - podsumował.

 

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