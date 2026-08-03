Grand Prix PGE 2026. Kiedy grają siatkarki? Transmisje TV i stream online

Grand Prix PGE siatkarek odbędzie się w dniach 6-7 sierpnia na plaży w Ustce. W turnieju zagra sześć drużyn, podzielonych na dwie grupy po trzy zespoły - Moya Zbyszko Radomka Radom, Netland MKS Kalisz, Credo Płomień Sosnowiec (grupa A), #VolleyWrocław, ITA Tools Stal Mielec, PGE Budowlani Łódź (grupa B). Awans wywalczą po dwie najlepsze drużyny z każdej z grup.



Zawody Grand Prix po raz pierwszy zorganizowano w 2020 roku. Drużyny rywalizują na plaży, w czteroosobowych składach i według tradycyjnych halowych przepisów. Wcześniejsze edycje tej imprezy wygrywały: Pałac Bydgoszcz (2020), #VolleyWrocław (2021, 2022, 2023), Moya Radomka Radom (2024) oraz ECO Harpoon LOS Nowy Dwór Mazowiecki (2025).

Transmisje meczów Grand Prix PGE siatkarek 2026 na sportowych antenach Polsatu oraz na Polsat Box Go.

Grand Prix PGE siatkarek 2026 - transmisje:

2026-08-06: Moya Zbyszko Radomka Radom – Netland MKS Kalisz (czwartek, godzina 10.00; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2026-08-06: #VolleyWrocław – ITA Tools Stal Mielec (czwartek, godzina 11.30; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2026-08-06: Netland MKS Kalisz – Credo Płomień Sosnowiec (czwartek, godzina 13.00; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2026-08-06: ITA Tools Stal Mielec – PGE Budowlani Łódź (czwartek, godzina 14.30; transmisja – Polsat Sport 2, Polsat Sport Extra 2)

2026-08-06: Credo Płomień Sosnowiec – Moya Zbyszko Radomka Radom (czwartek, godzina 16.00; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2026-08-06: PGE Budowlani Łódź – #VolleyWrocław (czwartek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 3, Polsat Sport Extra 2)

RM, Polsat Sport