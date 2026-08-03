Grand Prix PGE 2026. Kiedy grają siatkarze? Transmisje TV i stream online

Grand Prix PGE Mężczyzn 2026 odbędzie się w dniach 8-9 sierpnia na plaży w Ustce. W turnieju zagrają cztery drużyny Ślepsk Malow Suwałki, PGE Projekt Warszawa, CUK Anioły Toruń oraz PGE GiEK Skra Bełchatów. W sobotę zmierzą się ze sobą w rundzie grupowej, a w niedzielę zostaną rozegrane półfinały i mecze o medale.

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Zawody Grand Prix PLS po raz pierwszy zorganizowano w 2020 roku. Drużyny rywalizują na plaży, w czteroosobowych składach i według tradycyjnych halowych przepisów. Wcześniejsze edycje tej imprezy wygrywały: Jastrzębski Węgiel (2020), Indykpol AZS Olsztyn (2021), LUK Lublin (2022), PGE Projekt Warszawa (2023, 2024), Ślepsk Malow Suwałki (2025).

Transmisje meczów Grand Prix PGE siatkarzy 2026 na sportowych antenach Polsatu oraz na Polsat Box Go.

Grand Prix PGE siatkarzy 2026 - transmisje:

2026-08-08: Ślepsk Malow Suwałki – PGE Projekt Warszawa (sobota, godzina 10.00; transmisja – Polsat Sport 3)

2026-08-08: CUK Anioły Toruń – PGE GiEK Skra Bełchatów (sobota, godzina 11.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2026-08-08: PGE Projekt Warszawa – CUK Anioły Toruń (sobota, godzina 13.00; transmisja – Polsat Sport 1)

2026-08-08: Ślepsk Malow Suwałki – PGE GiEK Skra Bełchatów (sobota, godzina 14.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2026-08-08: PGE GiEK Skra Bełchatów – PGE Projekt Warszawa (sobota, godzina 16.00; transmisja – Polsat Sport 1)

2026-08-08: CUK Anioły Toruń – Ślepsk Malow Suwałki (sobota, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1)

RM, Polsat Sport