Grbić już wyprzedził Wagnera! To najlepszy trener w historii?

Niewątpliwie podczas swojej kadencji w reprezentacji Polski Nikola Grbić odnalazł przepis na sukces. Serb triumfował z Biało-Czerwonymi w Lidze Narodów już trzykrotnie.

ZOBACZ TAKŻE: Magiera: Piąty rok Grbicia, dziewiąty medal, trzecie złoto VNL

Warto przypomnieć, iż w minionym roku Polacy także zwyciężyli rozgrywki VNL, dorzucając do tego brązowe medale mistrzostw świata. Kibice mogli więc przyzwyczaić się do wysokiej jakości i powtarzalności pod okiem 52-latka.

Tegoroczne złoto Ligi Narodów było tym samym dziesiątym tego koloru w historii reprezentacji. Aby osiągnąć ten sukces, potrzebne były łącznie 52 lata - począwszy od 1974 roku. Z kolei w 1976 legendarny zespół trenera Wagnera zdobył złoto olimpijskie w Montrealu.

Kolejne osiągnięcia nadeszły już w XXI wieku. Z uśmiechem na twarzach możemy wspominać takie imprezy, jak mistrzostwa Europy 2009, Liga Światowa 2012, mistrzostwa świata 2014 i 2018, Liga Narodów 2023, mistrzostwa Europy 2023 oraz wspomnianą wcześniej Ligę Narodów 2025 i 2026.

Grbić jest medalowym fachowcem. Odkąd dowodzi reprezentacją Polski, ta przywiozła "krążek" z każdej spośród dziewięciu imprez. Zaczęło się od 2022 roku. Wówczas polska kadra zdobyła brąz Ligi Narodów i wicemistrzostwo świata. Serb przebił okazałe sukcesy legendarnego Huberta Jerzego Wagnera, który zdobył z Polską dwa złote medale, podczas gdy Serb wygrał już cztery (trzy Ligi Narodów i jeden mistrzostw Europy).