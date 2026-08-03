Gwiazda mundialu przywitana jak król. Chilijczycy oszaleli na punkcie Vozinhi

Piłka nożna

Bramkarz piłkarskiej reprezentacji Republiki Zielonego Przylądka Vozinha, który zdobył niezwykłą popularność podczas tegorocznych mistrzostw świata, został entuzjastycznie powitany na lotnisku w Santiago przed podpisaniem kontraktu z chilijskim klubem Colo-Colo.

Uśmiechnięci fani trzymają transparent z nazwiskiem piłkarza Vozinhy.
fot. PAP/EPA
Kibice celebrują przybycie Vozinhy.

Kilkuset kibiców czołowego chilijskiego klubu celebrowało przybycie 40-letniego piłkarza. 34-krotny mistrz kraju, z którym Vozinha ma podpisać sześciomiesięczny kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok, zamieścił w internecie zdjęcia i nagrania wideo z powitania jednego z bohaterów mundialu.

 

ZOBACZ TAKŻE: Turbo komercja? Infantino poległ na całej linii!

 

- Jestem bardzo szczęśliwy, że tu przybyłem i dziękuję kibicom za cierpliwość – powiedział Vozinha, który według niektórych mediów wciąż prowadzi negocjacje z marokańskim klubem RS Berkane.

 

Bramkarz, którego pełne imię i nazwisko to Josimar Jose Evora Dias, w poprzednim sezonie występował w drugoligowym zespole portugalskim GD Chaves, ale nie przedłużono z nim umowy. Jadąc na mundial nie był pewny kontynuowania kariery.

 

Republika Zielonego Przylądka była jednym z objawień mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku. W grupie trzykrotnie zremisowała, m.in. z późniejszym triumfatorem turnieju - Hiszpanią, a w 1/16 finału dopiero po dogrywce przegrała z broniącą tytułu Argentyną. Vozinha swoją postawą na boisku zaskarbił sobie sympatię kibiców, którzy wybrali go do najlepszej „11” turnieju.

 

Colo Colo nie ukrywało, że decyzja o zainteresowaniu kabowerdyjskim piłkarzem była podyktowana m.in. względami marketingowymi. O ile przed meczem z Hiszpanią miał on na swoim koncie na Instagramie 50 tys. obserwujących, to w czasie MŚ ich liczba wzrosła do ponad 26 mln, a obecnie sięga 29,5 mln.

MS, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
INNEPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Tomasz Hajto mocno o sytuacji Lecha. "To jest mental"

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 