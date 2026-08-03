Gwiazda mundialu przywitana jak król. Chilijczycy oszaleli na punkcie Vozinhi

Kilkuset kibiców czołowego chilijskiego klubu celebrowało przybycie 40-letniego piłkarza. 34-krotny mistrz kraju, z którym Vozinha ma podpisać sześciomiesięczny kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok, zamieścił w internecie zdjęcia i nagrania wideo z powitania jednego z bohaterów mundialu.

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- Jestem bardzo szczęśliwy, że tu przybyłem i dziękuję kibicom za cierpliwość – powiedział Vozinha, który według niektórych mediów wciąż prowadzi negocjacje z marokańskim klubem RS Berkane.

Bramkarz, którego pełne imię i nazwisko to Josimar Jose Evora Dias, w poprzednim sezonie występował w drugoligowym zespole portugalskim GD Chaves, ale nie przedłużono z nim umowy. Jadąc na mundial nie był pewny kontynuowania kariery.

Republika Zielonego Przylądka była jednym z objawień mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku. W grupie trzykrotnie zremisowała, m.in. z późniejszym triumfatorem turnieju - Hiszpanią, a w 1/16 finału dopiero po dogrywce przegrała z broniącą tytułu Argentyną. Vozinha swoją postawą na boisku zaskarbił sobie sympatię kibiców, którzy wybrali go do najlepszej „11” turnieju.

Colo Colo nie ukrywało, że decyzja o zainteresowaniu kabowerdyjskim piłkarzem była podyktowana m.in. względami marketingowymi. O ile przed meczem z Hiszpanią miał on na swoim koncie na Instagramie 50 tys. obserwujących, to w czasie MŚ ich liczba wzrosła do ponad 26 mln, a obecnie sięga 29,5 mln.

MS, PAP