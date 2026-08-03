Historyczny występ i rekordowy awans. Raul Lozano podsumował VNL 2026. Wspomniał o Polsce

Tegoroczny VNL był dla Ukraińców z wielu względów historyczny. Nie tylko dlatego, że kadra Raula Lozano po raz pierwszy awansowała do najlepszej ósemki imprezy, ale również dlatego, że dobra gra w Lidze Narodów zaowocowała awansem w rankingu FIVB.

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- Wierzę i czuję, że rozwinęliśmy się jako drużyna i jesteśmy nieco bliżej miejsca w pierwszej dziesiątce na świecie. Widzę znaczący postęp w naszej grze, za którym idzie również konkretny fakt: awans w rankingu FIVB. Po Lidze Narodów jesteśmy po raz pierwszy sklasyfikowani na 11. miejscu światowego zestawienia - podkreślił Lozano w rozmowie z ukraińskim "Sportem".

Argentyński szkoleniowiec przyznał, że "Niebiesko-Żółci" zaimponowali mu zwłaszcza w meczach fazy interkontynentalnej przeciwko Brazylii i Włochom, ale natychmiast dodał, że niezwykle cenną lekcją było dla jego podopiecznych również przegrane spotkanie z Polską w ćwierćfinale turnieju finałowego VNL.

- Przez większość tego starcia naprawdę dobrze serwowaliśmy i atakowaliśmy na wysokim poziomie, ale nasi przeciwnicy byli dużo lepsi w bloku. Aby pokonać rywala światowej klasy, samemu trzeba atakować i blokować jeszcze lepiej, niż robili to Polacy. "Biało-Czerwoni" byli lepsi zarówno w pierwszej, jak i drugiej fazie gry. Ale doświadczenie z takich meczów jest niezwykle ważne i my je właśnie zdobywamy. Gra przeciwko Polsce na tym etapie rozgrywek i walka o każdy set są dla nas kluczowe - skwitował szkoleniowiec.

Reprezentacja Ukrainy dostała po VNL tydzień wolnego. Później siatkarze "Niebiesko-Żółtych" wezmą udział w trzytygodniowym zgrupowaniu w Estonii, na którym będą przygotowywali się do nadchodzących mistrzostw Europy. Turniej odbędzie się w dniach 9-26 września, a gospodarzami imprezy będą Bułgaria, Finlandia, Rumunia i Włochy. Ukraina trafiła do grupy B, w której zmierzy się z Izraelem, Macedonią Północną, Bułgarią, Portugalią i Polską.

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