Inter Europol Competition triumfuje na Road America

Rywalizacja obfitowała w incydenty i poważne wypadki w kilku klasach, które znacząco skomplikowały sytuację większości załóg LMP2. Oreca 07 Gibson z numerem 43 uniknęła jednak problemów. Jeremy Clarke, Bijoy Garg i Tom Dillmann połączyli znakomite tempo z opanowaną jazdą, skuteczną strategią oraz perfekcyjnym zarządzaniem paliwem przez całe sześć godzin wyścigu.

Clarke, startujący z trzeciego pola w klasie LMP2, już na początku przebił się na czoło stawki. Uniknął zamieszania na torze i zaliczył znakomity pierwszy stint, budując pozycję lidera klasy przed przekazaniem samochodu Bijoyowi Gargowi.

Garg kontynuował świetną pracę zespołu. Utrzymał prowadzenie i bez większych problemów odpierał ataki czołowych kierowców z kategorią Silver. Zachował spokój, utrzymując samochód #43 na czele, aż do momentu, gdy kara przejazdu przez aleję serwisową zepchnęła załogę w dół klasyfikacji.

Mimo tego niepowodzenia Inter Europol Competition zachowało zimną krew i rozpoczęło odrabianie strat. Tom Dillmann rozegrał kapitalny finałowy stint, łącząc bezkompromisowe tempo z kontrolowaną jazdą. Przy jednoczesnym oszczędzaniu paliwa odzyskał prowadzenie, gdy zespół zdecydował się ukończyć wyścig bez kolejnego pit stopu.

Późna procedura Full Course Yellow wyprowadziła na tor samochód bezpieczeństwa, co pozwoliło Dillmannowi oszczędzić pozostałe paliwo. Wyścig zakończył się pod neutralizacją, a Francuz jako pierwszy minął linię mety, przypieczętowując znakomity powrót na czoło i drugie z rzędu zwycięstwo Inter Europol Competition w IMSA po sukcesie na Canadian Tire Motorsport Park.

Wynik był efektem kompletnego występu całej trójki kierowców oraz zespołu, a także perfekcyjnie zrealizowanej strategii. Unikanie incydentów i spokojna reakcja na karę drive-through potwierdziły dalszy rozwój Inter Europol Competition w rywalizacji IMSA.

Zwycięstwo pozwala zespołowi pozostać w walce o mistrzostwo. Inter Europol Competition zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji LMP2, tracąc zaledwie 36 punktów do liderów na dwie rundy przed końcem sezonu.

Teraz zespół wraca do Europy na kolejną rundę European Le Mans Series oraz Michelin Le Mans Cup na torze Spa-Francorchamps. Wyścig zostanie rozegrany 23 sierpnia.

Informacja Prasowa