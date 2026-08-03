Smutny koniec trenera Moskala? Peszko nie wybrał pomidora

W warunkach polskiego futbolu Wieczystą stać na wszystko i na każdego. I tak od najniższych klas rozgrywkowych, kiedy kaprysem milionera klub o śladowej wręcz rozpoznawalności doszlusował do poziomu takich marek jak Cracovia czy Wisła. Absolutny beniaminek z jednej strony ma szczęście, że jest pomysłem jednego z najbogatszych Polaków przynajmniej w tej części naszego kraju, bo nawet najbardziej ekstrawaganckie pomysły personalne są w zasięgu klubu. Kogóż innego byłoby stać np. na Michała Pazdana, Jacka Góralskiego czy Carlitosa w II lidze? Lub też na pozyskanie każdego innego wyróżniającego obcokrajowca, jak chociażby Stefan Feiertag? To jednak tyleż przywilej, co mankament, bo z równą swobodą Wojciech Kwiecień może każdego w każdej chwili zwolnić i nawet jeśli nie zrobi to własnymi rękoma, posłuży się wydelegowanym do prowadzenia klubu wiceprezesem ds. sportowych Sławomirem Peszko.

Były reprezentant Polski jest w klubowej strukturze pierwszym po bogu, bierze więc na siebie także funkcje reprezentacyjne. A Ekstraklasa, wiadomo - to nie II liga, gdzie można bez konsekwencji pleść to i tamto. W niedzielę wieczorem Peszko był gościem programu podsumowującego kolejkę w Canal+. Jednym z jego elementów jest seria pytań, gdzie tylko na jedno z nich można odpowiedzieć wymijająco tzw. pomidorem. Ponieważ były reprezentant Polski to gość bardzo barwny, z wielką swadą wypowiadający się na wszelkie tematy - te poważne, ale te luźne przede wszystkim – można było spodziewać się i podchwytliwych pytań, i niebanalnych odpowiedzi. Peszko nie użył formuły wspominanego „pomidora”, by dyplomatycznie wybrnąć z kwestii, czy Moskal będzie trenerem Wieczystej co najmniej do końca sezonu. Jak mówi młodzież, Peszko wybrał przemoc, odpowiedział „nie”, co w praktyce oznacza wyrok na szkoleniowcu, który wprowadził Wieczystą do Ekstraklasy.

W tej sytuacji naprawdę trudno wyobrazić sobie, co od poniedziałku dzieje się w szatni Wieczystej, jak na tę wieść zareagowali piłkarze, nawet gdyby Peszko zarzekał się post factum, że telewizyjne widowisko jest tylko zabawą, w której nie można być śmiertelnie poważnym. Jakkolwiek w zakłamanym świecie futbolu cenna jest szczerość, ta ponadmiarowa, bez elementarnych cech dyplomacji, zdecydowanie nie pomaga. Przekaz Peszki z niedzieli wzmacniają środowiskowe plotki, że Moskal właściwie od pierwszej kolejki walczy o posadę, co w polskim futbolu widzieliśmy już w czasach Józefa Wojciechowskiego w Polonii Warszawa czy Zbigniewa Drzymały w Groclinie Grodzisk. A jak to się kończyło, też doskonale pamiętamy, obu panom w pewnym momencie futbol po prostu się znudził.

Gdybym miał stawiać, kiedy spadnie głowa Moskala, to najpóźniej podczas wrześniowo-październikowej przerwy reprezentacyjnej. Podczas niedawnej Ogólnopolskiej Konferencji Trenerów UEFA Pro obecni tam szkoleniowcy przyjmowali zakłady, ilu z nich straci wtedy pracę. Kalendarz UEFA uległ zmianie, terminy rozkładane dotychczas na dwa jesienne miesiące zbiegły się w jeden, toteż należy przyjąć, że przynajmniej trzech-czterech trenerów w każdej z lig na poziomie centralnych pożegna się z posadą. Zarządzający klubami po dziewięciu kolejkach, a więc na półmetku rundy, wyzbędą się wątpliwości, czy z danym szkoleniowcem na pokładzie będzie można coś ugrać, czy jednak nadchodzi kres współpracy.

Wieczysta w dwóch kolejkach otwierających sezon zebrała okrągłe zero punktów. Moskalowi zostało siedem spotkań, by udowodnić, że wyciśnie z beniaminka coś więcej niż dobre wrażenie, jakie pozostawili po obu meczach jego piłkarze. Ale czy będzie to miało jakiekolwiek znaczenie, skoro prezes Peszko już teraz wie, że ten mariaż Moskala z Wieczystą nie potrwa długo?